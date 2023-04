Exhibitionistische Handlung vor Zeugen

Speyer (ots) – Am Freitag 28.04.2023 gegen 15.45 Uhr, entblößte ein 41-jähriger Mann aus Dudenhofen vor zwei Frauen im Alter von 53 und 25 Jahren sein Glied. Anschließend nahm er an sich selbst sexuelle Handlungen vor. Der Mann konnte von der verständigten Polizei am Tatort in der Rheinhäußer Straße in Speyer festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Bei der Überprüfung der Person wurden von den Beamten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergetsellt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Exhibitionismus und unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz eingeleitet.

Kindern Süssigkeiten angeboten

Harthausen (ots) – Am Freitag 28.04.2023 gegen 19 Uhr, wurde ein verdächtiger PKW in der Speyerer Straße in Harthausen gemeldet. Hier habe ein silberner Mercedes Van an einer Einmündung neben 2 Kindern im Alter von 13 Jahren und einem Jugendlichen in Alter von 14 Jahren angehalten.

Einer der Fahrzeuginsassen habe den Kindern durch eine geöffnete Fensterscheibe Süßigkeiten angeboten, woraufhin diese sofort davonrannten. Der verdächtige PKW konnte von den verständigten Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Personen, die Hinweise zu dem verdächtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Einbruch in ein Fahrradgeschäft

Speyer (ots) – Am Donnerstag ab 19 Uhr auf Freitag 28.04.2023 um 07 Uhr, brachen noch unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Tullastraße in Speyer ein. Der oder die Täter zerstörten die Schaufensterscheibe des Geschäftes und entnahmen anschließend hochwertige Fahrräder, sowie Bargeld. Durch die Tat und das gewaltsame Vorgehen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tullastraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.