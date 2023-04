Landau: Die Polizei-News

Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Landau (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte im Laufe des 28.04.2023 das in der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Vogesenstraße ordnungsgemäß am Straßenrand geparkte Auto einer 31-jährigen Landauerin. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um seine Feststellungspflicht zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können sonstige Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeugführer geben? Hinweise nimmt die Polizei in Landau telefonisch unter 06341/287 -0 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Garage aufgebrochen, Fahrrad gestohlen

Landau (ots) – Durch das gewaltsame Öffnen einer verschlossenen Garage in der Annweilerstraße entwendeten bisher unbekannte Täter in der Nacht vom 27.04.2023 auf den 28.04.2023 ein, im angrenzenden Kellerraum abgestelltes, Damenfahrrad. Am Garagentor entstand ebenfalls Sachschaden.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Annweilerstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06341/2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Fahrer eines blauen Ford Focus gesucht

Landau (ots) – Am Mittwoch kam es in der Otto-Kießling-Straße zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem blauen Ford Focus. In der Folge kam es offensichtlich zu einem Disput, weshalb eine nachfolgende 20-jährige Motorradfahrerin die beiden aufforderte, doch weiterzufahren. Der Radfahrer kam der Bitte nach.

Der Autofahrer bedrängte die Motorradfahrerin mit seinem Fahrzeug derart, dass diese in der Eutzinger Straße auf den Bordstein ausweichen und sich mit dem Fuß abfangen musste. Hierbei verstauchte sie sich den Fuß.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Von dunklem SUV abgedrängt und gestürzt

Landau (ots) – Eine 20-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr im Bereich des alten Güterbahnhofs von einem dunklen SUV derart von der Fahrbahn abgedrängt, dass sie stürzte und sich hierbei leicht verletzte.

Der noch unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich zu kümmern.

Die Polizei Landau bittet Zeugen um Hinweise