Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Klingenmünster (ots) – Am 27.04.2023 in der Zeit von 16:30-17:50 Uhr, wurde in der Straße In der Kostrey durch derzeit unbekannte Täter ein grün/blaues Mountainbike mit hydraulischer Sattelstütze aus einer offenstehenden Garage eines Wohnhauses gestohlen.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Auseinandersetzung auf Parkplatz

Offenbach/Queich (ots) – Am 28.04.2023 gegen 11:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Offenbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 21-Jähriger aus dem Kreis SÜW stieg hierbei aus einem Auto aus und schlug unvermittelt auf einen 51-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben ein.

Erst nachdem der Geschädigte nach einer Vielzahl von Faustschlägen am Boden lag, ließ der Beschuldigte von ihm ab. Der Geschädigte erlitt Schmerzen im Kopfbereich und trug eine Schwellung an der Stirn davon.

Das Motiv des Täters ist bislang unklar. Die Polizeiinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Geschwindigkeitsüberwachung

Offenbach/Queich (ots) – Am Vormittag des 28.04.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Landau eine Geschwindigkeitskontrolle in der Germersheimer Straße in Offenbach durch. Innerhalb einer Stunde wurden 36 Fahrzeuge gemessen.

Insgesamt 7 Fahrzeuge überschritten die dort erlaubten 50 km/h. Der Tagesschnellste wurde mit 67 km/h gemessen. 2 Fahrzeugführer wurden außerdem gebührenpflichtig verwarnt, da sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.