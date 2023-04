Zeugenaufruf – Räuberischer Diebstahl

Worms-Innenstadt (ots) – Am Samstag 29.04.2023 gegen 16:16 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in der Kämmererstr. in Worms Süßigkeiten. Als er daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen wurde, kam es zum Handgemenge, wobei der Täter dem Ladendetektiv ins Gesicht schlug und anschließend unerkannt in Richtung Ludwigsplatz wegrannte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, Schmale Gestalt, Graue Jogginghose, Dunkelblaue ärmellose Weste mit weißem T-Shirt darunter. Blonde, kurze Haare. Osteuropäischer Phänotyp.

Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich unter der 06241/852-0 oder per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache auf der Homepage der Polizei RLP mit der PI Worms in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

Alzey (ots) – Ein 24-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am heutigen Morgen gegen 06:00 Uhr die Kaiserstraße in Alzey. An der Einmündung Ernst-Ludwig-Straße wollte er nach links in diese Abbiegen. Dabei überfuhr er die in der Ernst-Ludwig-Straße befindliche Verkehrsinsel, wodurch ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen und sein Pkw beschädigt wurden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten schnell den Grund für das missglückte Abbiegemanöver fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der Mann gab außerdem zu am Abend zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Auffahrunfall bei Westhofen

A 61/Westhofen (ots) – Ein 34-Jähriger und ein 23-Jähriger befuhren hintereinander jeweils mit ihren PKW am 27.4.2023 gegen 10:15 Uhr die A 61 in Richtung Ludwigshafen, als es in Höhe Westhofen zu einer Verkehrsstockung kam. Beide bremsten ab und verlangsamten ihre Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 18-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte auf das Auto des 23-Jährigen. Dieses wurde durch den Aufprall dann noch auf den Wagen des 34-Jährigen geschoben.

Die 18-Jährige und die beiden Männer blieben bei dem Unfall unverletzt. Lediglich die ebenfalls 18-Jährige Beifahrerin der 18-Jährigen klagte nach dem Unfall über Schmerzen. Nach Untersuchung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst musste jedoch niemand der Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus.

Den Schaden am Auto des 34-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 1.500 Euro, den am Wagen des 23-Jährigen auf ca. 10.000 Euro. Am Auto der 18-Jährigen entstand vermutlich ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro schätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die linke Fahrspur gesperrt. Der PKW der 18-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Geschwindigkeitskontrollen auf der L408

Bornheim/Rhh. (ots) – Durch die Polizeiinspektion Alzey erfolgten am heutigen Tag in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 16:15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen mittels Lasermesspistole auf der L408 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim/BAB 61. Erst gestern Abend war es in unmittelbarer Nähe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde (wir berichteten).

Bei erlaubten 70 km/h Höchstgeschwindigkeit waren 27 Fahrzeugführer nach Abzug eines vorgeschriebenen Toleranzwertes immer noch mehr als 10 km/h zu schnell. Der traurige Spitzenreiter wurde mit erschreckenden 135 km/h gemessen. Er muss mit einem Monat Fahrverbot, 2 Punkten im Verkehrszentralregister und einem Bußgeld von 480 EUR rechnen.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer gab gegenüber den Polizeibeamten falsche Personalien an. Die Beamten kamen ihm jedoch auf die Schliche. Wie sich herausstelle ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihn nun ein Strafverfahren eingeleitet wurde.