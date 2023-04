Ölspur führt zu Verkehrsunfall und anschließendem Verkehrschaos

Bad Kreuznach (ots) – Am 29.04.2023 gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Unfall, bei dem ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Roxheim verletzt wurde. Der Fahrer einer M.V. Augusta befuhr die Charles-de-Gaulle Straße aus KH-Winzenheim in Fahrtrichtung Innenstadt, als dieser auf gerader Strecke unvermittelt, aufgrund einer dortigen Ölspur, wegrutschte und zu Boden fiel.

Hierbei verletzte sich dieser nach bisherigem Kenntnisstand vermutlich nur leicht an der Schulter. Genaueres zu den Verletzungen und der Schwere ist der Polizei aktuell nicht bekannt. Der Motorradfahrer wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad trug lediglich Kratzer davon und konnte von einem Bekannten nach Hause gefahren werden.

Die ursächliche Ölspur reichte von der B41-Abfahrt KH-Winzenheim bis zum Kreisel am Römerkastell. Das Verursacherfahrzeug konnte wenig später durch eine Streife ausfindig gemacht werden. Der Mercedes-Sprinter hatte wohl während der Fahrt einen technischen Defekt, sodass dieser Öl verlor. Als die Fahrzeugführerin den Ölverlust bemerkte, hielt sie nach bisherigem Kenntnisstand sofort an, konnte den Folgeunfall jedoch nicht mehr verhindern.

Das defekte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Ursache des Ölverlustes ist derzeit nicht bekannt. Durch den Verkehrsunfall kam es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Charles-de-Gaulle Straße zeitweise gesperrt werden musste.

Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle des Durchfahrtsverbotes festgestellt

Bad Kreuznach (ots) – Durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach wurden am späten Nachmittag des 27. April 2023 Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich der Richard-Wagner-Straße Bad Kreuznach durchgeführt. Nach Ausfall der Polleranlage an der Dr.Martin-Luther-King Grundschule wurden zuletzt vermehrt Verstöße gegen das dort geltende Durchfahrtsverbot (Zeichen 250) festgestellt. Auch im Kontrollzeitraum wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und kostenpflichtig vor Ort verwarnt.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass die Durchfahrt im genannten Bereich gemäß des Zeichens 250 nicht erlaubt ist und ein empfindliches Verwarngeld drohen kann.

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Martinstein (ots) – Zwischen dem 24.04.-25.04.23 kam es in Martinstein, in Höhe des Bahnübergangs, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurden fast alle Plexiglasscheiben der dortigen Bushaltestelle gewaltsam herausgetreten bzw. -geschlagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirn unter Tel: 06752-1560 in Verbindung zu setzen.