Hunderettung am Heidelberger Schloss

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr meldete ein Hundehalter über Notruf, dass sein Hund am Heidelberger Schloss zunächst eine Mauer hinuntergefallen und dann in einen Schacht gestürzt sei. Vor Ort versuchten die Beamten des Polizeirevieres Heidelberg-Mitte gemeinsam mit der Feuerwehr, den Vierbeiner aus dem ca. 12 Meter tiefen Schacht zu befreien.

Dies gestaltete sich anfangs schwierig, da sich zwischen den Rettern und dem Tier ein verschlossenes Eisentor befand. Glücklicherweise verfügten die Beamten über einen Generalschlüssel, mit dem das Tor geöffnet werden konnte.

Nach dem ersten glücklichen Wiedersehen zwischen Hund und Halter steuerten die beiden sofort die nächste Tierklinik an, um sicherzustellen, dass beim Sturz keine schwerwiegenden Verletzungen entstanden waren.

PKW-Aufbrecher in Handschuhsheim unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug eine bislang unbekannte Täterschaft an zwei geparkten Autos eine Scheibe ein. Aus dem Fahrzeug, das in der Handschuhsheimer Landstraße abgestellt war, fehlte nach ersten Erkenntnissen nichts. Aus einem Mercedes, der in der Steubenstraße stand, wurden hingegen mehrere Wertgegenstände, darunter ein Geldbeutel, entwendet.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls auf.

Wie berichtet, kam es auch in weiteren Heidelberger Stadtteilen sowie in Sandhausen zu ähnlichen Vorfällen. Ein möglicher Zusammenhang ist Teil der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221/4569-0, zu melden.

Fensterscheiben an mehreren Pkw eingeschlagen – Zeugen gesucht

Heildeberg (ots) – Durch ein unbekannten Täter wurde in der Zeit zwischen Mittwochmorgen, 01:30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 18:30 Uhr in der Kurfürsten-Anlage und der Theodor-Körner-Straße an mehreren Fahrzeugen die Fensterscheiben eingeschlagen. Mutmaßlich mit einem Stein und einer Glasflasche zerstörte der Täter die Fensterscheiben eines Smarts und eines Mercedes und flüchtete.

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit durch die Beamten des Polizeirevier Heidelberg geprüft. Es entstand kein Diebstahlschaden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel: 06221/18570 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023 ereignete um 16:30 Uhr in Heidelberg auf der Bundesstraße 3 in Höhe Rohrbach Süd ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 42-jährige Unfallverursacher mit seinem BMW die B3 in Richtung B535. Hierbei übersah er den vor ihm fahrenden 25-Jährigen Fahrer eines

Skodas, fuhr diesem auf und schob ihn wiederum auf den davor befindlichen

51-jährigen Fahrer eines VW Transporters auf.

Durch den Unfall wurde sowohl der Unfallverursacher als auch seine schwangere Beifahrerin verletzt. Sie wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Während der Unfallaufnahme musste die B3 zwischen

Heidelberg-Rohrbach und Leimen-Nord für ca. 1 Stunde einseitig gesperrt werden.

Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens im Rahmen des Feierabendverkehrs, kam es durch die Sperrung zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Insgesamt beläuft sich die geschätzte Sachschadenshöhe auf 20.000 EUR. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.