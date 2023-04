Trickbetrug – Wiederholungstäter unterwegs

Neckargemünd (ots) – Am vergangenen Freitagabend verschaffte sich eine unbekannte männliche Person kurz vor 21.00 Uhr unter dem Vorwand, er sei von der Hausverwaltung und müsse etwaige Wasserschäden überprüfen, unbefugten Zutritt zur Wohnung einer 78-Jährigen in der Mühlgasse. Nach dem sich der Mann in der Wohnung der Dame umgesehen hatte und diese nach ihrem Schmuck

fragte, zweifelte die resolute Rentnerin an der Richtigkeit seines Erscheinens und befahl dem Herrn, ihre Wohnung unverzüglich zu verlassen, was dieser auch tat.

Zu einem Schaden kam es in diesem Fall nicht. Nur wenig später versuchte der Trickbetrüger sein Glück in der Kurpfalzstraße bei einer 81-jährigen Dame. Wieder verschaffte er sich unter dem Vorwand, von der Hausverwaltung zu sein, Zutritt. In der Wohnung deckte er alle Metallgegenstände mit Tüchern ab, da diese einen Stromschlag auslösen könnten.

So erbeutete er Schmuck im Wert eines niedrigen 4-stelligen Eurobetrags, sowie eine geringe Bargeldsumme. Noch vor Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung verließ der Täter die Wohnung in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

ca. 30-35 Jahre alt, 1,75 m groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Vollbart und schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, schwarzer Hose, schwarze Handschuhe und schwarze Schildmütze. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu ähnlichen Taten und/oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter 06223-92540 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Hockenheim (ots) – An dem Verkehrsunfall am Autobahndreieck Hockenheim waren entgegen den Erstmeldungen lediglich 2 Fahrzeuge beteiligt. Eine 25-jährige BMW-Lenkerin kam in der Überleitung der A6 auf die A61 in Fahrtrichtung Speyer im dortigen Kurvenbereich aufgrund Nässe ins Rutschen und kollidierte mit dem Heck eines neben ihr fahrenden Lkw.

Die Autobahn musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Aufgrund der Unfallzeit kam es aber nicht zu einem größeren Stau. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb entgegen ersten Vermutungen unverletzt. |mm.

Verkehrsunfall auf der BAB 6 – LKW-Fahrer schwer verletzt

Sinsheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf der Autobahn A6 zu einem schweren Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt bestand zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/ Steinsfurt und Sinsheim-Süd eine Nachtbaustelle. Für die Arbeiten musste die rechte Fahrspur gesperrt werden. Am Freitag, gegen 01:30 Uhr, fuhr ein Sattelzug aus bislang noch unbekannter Ursache ungebremst auf eine mobile Sperrwand, welche die Baustelle absicherte.

Dabei zog sich der 32-jährige Fahrer schwere Verletzungen zu und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Es entstand ein hoher Sachschaden, der sich nach ersten Einschätzung auf 300.000 Euro beläuft.

Auf Grund der Bergung des verunfallten Sattelzuges und der Beseitigung der Trümmer auf der Fahrbahn kam es zu einer Vollsperrung der Autobahn. Kurz vor 6 Uhr konnte die Strecke wieder

freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Mehrere Verkehrsteilnehmer durch betrunkenen Autofahrer gefährdet

Hockenheim (ots) – Am Mittwoch 26.04.2023 gegen 23:15 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Autofahrer aufmerksam, welcher auf der L560 in Fahrtrichtung Hockenheim in extremen Schlangenlinien fuhr und stellenweise enorm beschleunigte. Der Fahrer lenkte während der Fahrt mehrfach seinen Pkw in den Gegenverkehr und gefährdete hierbei andere Verkehrsteilnehmer, woraufhin der Zeuge die Polizei alarmierte.

Bei der daraufhin in die Wege geleiteten Verkehrskontrolle konnte die Streifenwagenbesatzung deutlichen Alkoholgeruch bei dem 34-jährigen Peugeot-Fahrer feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der 34-jährige Fahrer muss sich nun

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Zeugen, die Hinweise geben können bzw. selbst von dem Peugeot-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205/2860-0 zu melden.