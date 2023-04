Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Goldschmuck aus PKW entwendet

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom Freitag, den 28.04.2023 auf Samstag, den 29.04.2023 war der PKW einer 28-jährigen Bad Dürkheimerin in der Weinstraße Nord, in Höhe der Hausnummer 16, in Bad Dürkheim geparkt. Unbekannten Tätern gelang es, die Fahrertür des verschlossenen Fahrzeugs zu öffnen und ein goldenes Armband mit Brillanten aus dem Inneren des Fahrzeugs zu entnehmen. Dieses hat einen Wert von ungefähr 900 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eröffnet. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Betrüger erbeuten 5000 Euro

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 29.04.2023, erhielt die Polizei Bad Dürkheim Kenntnis über einen Betrugsfall. Der 78-jährigen Bad Dürkheimer wurde am Dienstag, den 18.04.2023, gegen 12:00 Uhr, Opfer einer Betrugsmasche. Zwei Männer erschienen plötzlich bei ihm zuhause, in der Hauptstraße, in Leistadt und forderten angebliche Schulden in Höhe von 5000 Euro ein. Der demenzkranke 78-Jährige glaubte den Betrügern und händigte ihnen den geforderten Betrag aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Dirmstein: Trunkenheit im Verkehr; Hinweis auf Verkehrsunfall

Dirmstein (ots) – Am Samstag, 29.04.2023, gegen 07:00 Uhr, informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizeiinspektion Grünstadt über eine möglicherweise alkoholisierte Fahrzeugführerin. Diese fahre gerade mit einem Seat von Dirmstein in Richtung Obersülzen. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt konnte der Pkw schließlich in Obersülzen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die 59-jährige Fahrerin roch stark nach Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Ihr wurde im Dienststellengebäude der Polizeiinspektion Grünstadt eine Blutprobe entnommen sowie ihr Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Dame wurde eine Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Weiterhin konnte an der rechten Fahrzeugfront des Pkw der 59-Jährigen ein größerer Altschaden (ca. 3000,-EUR) festgestellt werden. Zur Herkunft des Schadens machte die Dame keine konkreten Angaben. Aufgrund des Schadensbildes dürfte der Schaden erst kürzlich bei einem Zusammenstoß mit einer Mauer oder ähnlichem entstanden sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Sachbeschädigung an Pkw

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 28.04.2023, im Zeitraum von 14:00 – 19:00 Uhr, zerkratze ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür eines am Fahrbahnrand in der Straße Am Wehrhaus in Grünstadt abgestellten silbernen VW Golf. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,-EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Deidesheim: Kurze Unachtsamkeit führt zu schwerem Verkehrsunfall

Deidesheim (ots) – Im morgendlichen Berufsverkehr am 28.04.2023 befuhr eine 31 Jahre alte Frau aus Wachenheim an der Weinstraße die Bundesstraße 271 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Deidesheim. Kurz nach der Abfahrt ,,Forst-Auf der Mirre“ kam diese infolge Unachtsamkeit (kurzzeitiges Bedienen des Autoradios) von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer dortigen Schutzplanke. Weiter geriet diese auf den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum, bis diese letztendlich mit ihrem Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam. Durch das Unfallgeschehen wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zudem befand sich im Unfallfahrzeug ein 1-jähriges Kind, dass glücklicherweise unverletzt blieb. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Haßloch: Alkoholisierter Fahrzeugführer

Haßloch (ots) – Am 29.04.2023 gegen 00:40 Uhr wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch in der Straße ,,Am Schäferwäldchen“ in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei diesem fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Daher wurde mit diesem in hiesiger Dienststelle eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Nun muss sich der 29 Jahre alte Haßlocher in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Da dieser bereits zum zweiten Mal in gleicher Sache aufgefallen ist, erwartet diesen nun ein Bußgeld in Höhe von 1000,00EUR, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Haßloch: Alkoholisierte Fahrradfahrer

Haßloch (ots) – Alkoholisierte Fahrradfahrer beschäftigten die Polizeiinspektion Haßloch am Freitagabend. Zunächst wurden zwei männliche Fahrradfahrer kurz nach 19:00 Uhr in der Forstgasse in 67454 Haßloch mit unsicherer Fahrweise gesichtet und im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund deutlichen Atemalkoholgeruchs bei den Fahrradfahrenden wurde mit diesen jeweils ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab bei dem 61-jährigen Haßlocher einen Wert von 3,08 Promille, sowie bei dem 54-jährigen Haßlocher einen Wert von 2,57 Promille. Daher wurde beiden Fahrradfahrern in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und diesen die Weiterfahrt untersagt. Beide Beteiligte müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Kurz nach Mitternacht wurde ein 47-jähriger Haßlocher in der Straße ,,Schießmauer“ in 67454 Haßloch durch die eingesetzten Beamten dabei beobachtet, wie dieser auf sein Fahrrad steigen und losfahren wollte. Da dieser hierbei eine Flasche Bier in der Hand hielt, wurde dieser einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte bei diesem eine erhebliche Alkoholisierung (Wert: 2,64 Promille) festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde dem Fahrradfahrer ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird in allen drei Fällen die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):