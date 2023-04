Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 29.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Gestern, am 28.04.2023, gegen 14:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Winzinger Str./Richard-Wagner-Str. in 67433 Neustadt/Weinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leichtverletzt wurden. Ein 61-jähriger Neustadter befuhr mit seinem Kleinwagen die Winzinger Straße, als er an der Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße einen von rechts kommenden, bevorrechtigten, 25-jährigen Neustadter mit seinem Kleinwagen übersah. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher stieß im weiteren Verlauf noch mit einer Hauswand zusammen, wodurch es zu einem Gesamtschaden von ca. 2300 Euro kam. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten diese abgeschleppt werden. Zudem wurden beide Beteiligten leichtverletzt. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, sowie wegen eines Vorfahrtverstoßes verantworten. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht für den Vorfahrtsverstoß ein Regelbußgeld in Höhe von 120 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister vor.

Neustadt: Im Baumarkt von Hund gebissen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Gestern, am 28.04.2023, gegen 16:30 Uhr, besuchte ein 55-jähriger Neustadter einen Baumarkt in der Chemnitzer Straße, in 67433 Neustadt/Weinstraße. Dort wurde er von einem fremden Schäferhund in den Oberschenkel gebissen. Der Hundehalter sei ein ca. 60-jähriger Mann mit schwarzen Haaren gewesen. Diesem habe eine Frau begleitet. Da nach dem Vorfall keine Personalien ausgetauscht wurden, werden Zeugen, sowie der Hundehalter, gebeten sich bei hiesiger Dienststelle unter 06321/854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Alkoholisiert Verkehrsunfall im Drive-In verursacht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 29.04.2023, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Ludwigshafener den Drive-In eines Schnellrestaurants in Neustadt/Weinstraße. Da es ihm im Drive-In zu lange dauerte, wollte er rückwärts wieder aus diesem herausfahren. Jedoch bemerkte der Fahrer nicht, dass hinter ihm bereits ein anderes Fahrzeug stand und touchierte dieses. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Beim Unfallverursacher konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Dem Ludwigshafener wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verhindert. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):