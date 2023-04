Ladendiebstahl mit Messer

Wörth (ots) – Am 28.04.2023 kam es gegen 12:00 Uhr in einem Discounter in Wörth zu einem Ladendiebstahl. Der Täter konnte bei der Tat beobachtet werden und wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein selbstgebautes Messer vorgefunden. Das Messer wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der A 65

Wörth (ots) – Am Donnerstag 27.04.23 kam es gegen 15:45 Uhr auf der A 65 bei Wörth zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund von Rückstau musste das erste Fahrzeug, welches in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war, bremsen. Die beiden anschließenden Fahrzeuge konnten ebenfalls bremsen.

Der Fahrer des vierten Fahrzeuges erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden PKW. Durch die Kollision wurden die beiden mittleren Fahrzeuge auf das erste Fahrzeug geschoben.

Drei der Vier Unfallbeteiligen wurden leicht verletzt und kamen in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten teilweise gesperrt.