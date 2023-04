27-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ludwigshafen (ots) – Auf der Flucht vor der Polizei fuhr ein 27-Jähriger heute Nacht 28.04.2023, gegen 02:45 Uhr, deutlich zu schnell durch das Stadtgebiet bis er kurze Zeit später auf der A650 (Abfahrt zur B9) gestellt werden konnte. Der junge Mann war Polizeikräften in der Frankenthaler Straße aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren war. Er sollte daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Dieser wollte sich der 27-Jährige entziehen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h und teilweise entgegen der Fahrtrichtung fuhr er durch die Stadt in Richtung B44. Dabei kollidierte er mit einer Ampel und verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro. Nachdem der 27-Jährige von der A650 auf die B9 wechseln wollte, kam es erneut zu einem Unfall.

Das Auto des Mannes blieb daraufhin stehen und er konnte fixiert werden. Er wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der 27-Jährige äußerte, er habe keine Fahrerlaubnis und sei zudem alkoholisiert. In der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verbotene Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Da sich im Fahrzeug eine scharfe Pistole befand, muss der 27-Jährige zudem mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

In leerstehendes Haus eingedrungen

Ludwigshafen (ots) – Ein aufmerksamer 49-Jähriger verständigte am 28.04.2023, 03:20 Uhr, die Polizei, weil er Personen um ein leerstehendes Haus in der Luitpoldstraße herumschleichen sah. Die Örtlichkeit wurde umgehend angefahren. Im Haus trafen die Polizeikräfte einen 60-Jährigen an. Dieser gab an, er sei lediglich neugierig gewesen und daher ins Gebäude gegangen.

Da die Tür des Hauses offen war, konnte der 60-Jährige sich ohne Probleme Zutritt verschaffen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Wir appellieren: Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-1151 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Schlägerei zwischen mehreren Personen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023, 13:30 Uhr, kam es in der Saarlandstraße im Bereich der Haltestelle „Am Schwanen“ zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen. Die Beschuldigten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Beteiligten wurden leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Personenkontrollen in der Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch(26.04.2023, 15-19 Uhr), wurden durch Beamte der PI Ludwigshafen 1 verstärkt Kontrollen im Bereich der Ludwigshafener Innenstadt durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 30 Personen überprüft.

Hierbei wurden insgesamt 8 Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Zudem wurde ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgestellt.

Dieser konnte die Haft mit einer Zahlung abwenden.

Roller geklaut und angezündet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 27.04.2023, 22:00 Uhr – 28.04.2023, 01:00 Uhr, wurde der in der Palmenstraße geparkte Roller eines 22-Jährigen durch unbekannte Täter gestohlen und im Anschluss in einem nahegelegenen Feldweg angezündet. Der lichterloh in Flammen stehende Roller wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Am Roller entstand Totalschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bei Personenkontrolle mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023, 15:02 Uhr, konnten bei der Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher in der Pfalzgrafenstraße ein Springmesser, eine Softair-Pistole sowie Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Unfall in der Comeniusstraße

Ludwigshafen (ots) – An einer Fahrbahnverengung in der Comeniusstraße ereignete sich am Donnerstagvormittag (27.04.2023, 12:40 Uhr) ein Unfall zwischen einer 47-jährigen Audi-Fahrerin und einem 51-jährigen Opel-Fahrer.

Beide Autos wurden beschädigt, der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Da die Schilderungen des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiwache Oggersheim um Zeugenhinweise. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unfall mit verletzter Radfahrerin

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (27.04.2023, 13:00 Uhr) kam es auf dem Fahrradweg in der Lagerhausstraße im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrerinnen im Alter von 63 und 38 Jahren. Die 38-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023, 17:19 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall in der Maudacher Straße. Der 25-Jährige Unfallverursacher fuhr hierbei mit seinem Pkw auf das vor ihm befindliche Auto einer 21-Jährigen auf, welche verkehrsbedingt an der Einmündung zur Dackenheimer Straße anhalten musste.

Die 21-Jährige klagte im Nachgang über leichte Kopf- und Nackenschmerzen.

Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Dienstag und Donnerstag 25.04.2023, 17:00 Uhr – 27.04.2023, 13:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Reifen eines in der Pranckhstraße geparkten Autos (Toyota Aygo). Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .