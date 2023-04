Kontrolle über Fahrzeug verloren und überschlagen

Hochdorf-Assenheim (ots) – Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Rödersheim-Gronau am Donnerstagabend auf der L530 zwischen Hochdorf-Assenheim und Meckenheim von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem dortigen Feldweg zum stehen.

Vor Ort konnte bei dem leicht verletzten Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab schließlich einen Wert von 2,19 Promille. Der Mann wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schaden verursacht und geflüchtet

Mutterstadt (ots) – Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr vom Parkplatz einer Bank in der Oggersheimer Straße auf die Fahrbahn ein und missachtete dort einen bevorrechtigten Pkw einer 19-jährigen aus Maxdorf. Nach dem Zusammenstoß fuhr die 19-jährige rechts ran. In dieser Zeit entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit und fuhr in Richtung Ludwigshafener Straße davon.

Leider konnte die Geschädigte weder Kennzeichen noch Fahrzeugtyp des flüchtenden Fahrzeuges erkennen. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Dudenhofen (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023 gegen 06:40 Uhr fiel ein 40-jähriger Mann an einem Supermarkt am Gewerbering auf, weil er einen alkoholisierten Eindruck machte und in ein Fahrzeug stieg und davonfuhr. Das Fahrzeug konnte in der Speyerer Straße festgestellt und der Fahrer kontrolliert werden.

Er machte einen sehr nervösen Eindruck und roch stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Anschließend wurde 40-Jährige auf die Dienststelle gebracht und eine Blutprobe entnommen.