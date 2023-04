Verfolgungsfahrt endet in Frankenthal

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023 gegen 23.45 Uhr, meldete sich eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen, dass sie einen Pkw verfolgen würden. Dieser hätte sich im Bereich Lorsch einer Kontrolle entzogen. Nach einer Verfolgung über die BAB 6 und B9 endete die Fahrt für den flüchtigen 25-jährigen Mann aus Frankenthal mit einem Motorschaden auf dem Mitfahrerparkplatz im Ostring, dort touchierte er auch noch den verfolgenden Streifenwagen aus Hessen.

Bei der Kontrolle des Mannes konnte bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle in Frankenthal eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 2000 Euro.

Brand in Supermarkt

Frankenthal (ots) – Am 26.04.2023, gegen 08.00 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Brand in einem Supermarkt am Jakobsplatz gemeldet. Bei Eintreffen der Streife war der Markt bereits durch Mitarbeiter evakuiert worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es an einer Kühltheke zu einem technischen Defekt, welche in dem dortigen Bereich einen Brand auslöste. Dieser konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.