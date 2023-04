Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall (Foto)

Maikammer (ots) – Ein Fahrzeugbrand und leicht verletzte Unfallbeteiligte sind das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls am Donnerstag 27.04.2023. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der L 516 und der Marktstraße in Maikammer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 37-jährige Unfallbeteiligte die L 516 aus Richtung Neustadt kommend in Richtung Edenkoben. Im Fahrzeug der Unfallbeteiligten befand sich zudem ihr 7-jähriger Sohn.

Zeitgleich befuhr der 85-jährige mit seinem PKW die Marktstraße in Richtung L 516. Laut des 85-jährigen Kraftfahrzeugführers übersah er den PKW der anderen Unfallbeteiligten und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Infolgedessen kam es zur folgenschweren Kollision der beiden Fahrzeuge. Nachdem die Unfallbeteiligten die Fahrzeuge verlassen hatten, fing eines der Fahrzeuge an aus dem Motorraum Flammen zu schlagen. Mittels des Einsatzes eines Feuerlöschers konnte verhindert werden, dass das Fahrzeug komplett ausbrannte.

Im Anschluss konnte der PKW Brand durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 37-jährige Fahrerin Prellungen an beiden Armen. Alle Unfallbeteiligen wurden vorsorglich in örtlich ansässige Krankenhäuser verbracht. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

„Girl’s Day“ – 14 Mädchen besuchen die Polizei Edenkoben

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023 fand wieder deutschlandweit der sogenannte Mädchenzukunftstag „Girl’s Day“ statt. Ab 09 Uhr besuchten 14 Mädchen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren die Polizeidienststelle in Edenkoben, wo sie unter der Leitung von PK’in Theresa Schmitt, PK Jens Schlicht und PHK’ìn Nicole Weber über die verschiedenen Facetten des Polizeiberufs informiert wurden.

Hautnah miterleben durften sie beispielsweise eine Suchaktion nach Rauschgift und Banknoten mit der Diensthündin „Emili.“ Die Teilnehmerinnen erlebten, wie interessant und spannend der Polizeiberuf in der Praxis sein kann.