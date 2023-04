Im Streit mit Messer zugestochen

Kaiserslautern (ots) – Im östlichen Stadtgebiet ist es am Donnerstagnachmittag zwischen 2 Männern zu einem heftigen Streit gekommen. Dabei wurde ein 34-Jähriger mit einem Messer am Rücken verletzt. Lebensgefahr besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, schwelt der Streit zwischen den beiden Beteiligten schon länger. Am Donnerstag eskalierte die Auseinandersetzung. Beide verletzten sich gegenseitig. Der Mann mit der Stichverletzung wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst

versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo er auch zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde von der Polizei sichergestellt.

Der Tatverdächtige machte ebenfalls Verletzungen geltend. Er gab an, dass er von dem 34-Jährigen einen Schlag ins Gesicht erhalten habe. Er hatte auch eine entsprechende Wunde.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Beiden Männern wurden Kontakt- und

Annäherungsverbote gegenüber dem jeweils Anderen ausgesprochen. |cri

Opfer abgelenkt und Bargeld gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Ablenkungsmanöver ist es Dieben am Donnerstag gelungen, eine Frau aus dem Stadtgebiet „auszutricksen“ und ihr einen 5-stelligen Bargeldbetrag zu stehlen. Offenbar hatten die Täter ihr Opfer vorher schon beobachtet und gesehen, dass die Frau eine größere Summe auf der Bank abhob.

Wie die 62-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie das Geld gegen 13 Uhr in einer Bankfiliale „Am Altenhof“ von ihrem Konto abgehoben und in ihrer Handtasche verstaut. Anschließend ging sie zu ihrem Auto in der Tiefgarage und stellte die Tasche auf den Beifahrersitz.

In diesem Moment wurde sie von einem Mann angesprochen und darauf hingewiesen, dass sie Geld verloren habe. Als die Frau nachschaute, fand sie tatsächlich hinter ihrem Fahrzeug mehrere Geldscheine auf dem Boden. In dem Glauben, dass es sich um ihr Geld handelt, sammelte die 62-Jährige die Scheine ein. Als sie sich anschließend wieder ins Auto setzte, musste sie allerdings feststellen, dass ihre Handtasche verschwunden ist und mit ihr mehrere tausend Euro, ein Smartphone der Marke Samsung, Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis.

Von dem Unbekannten, der die Frau zuvor angesprochen hatte, war nichts mehr zu sehen. Von ihm konnte die 62-Jährige lediglich folgende Beschreibung abgeben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, kräftige Statur und schwarze Haare. Über die Bekleidung des Mannes ist nur bekannt, dass sie „dunkel“ war; weitere Details liegen nicht vor.

Zeugen, die gegen 13 Uhr am Altenhof unterwegs waren, oder denen der Mann davor/danach aufgefallen ist, möglicherweise in Begleitung einer zweiten Person oder auch an anderer Stelle, werden gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei, Telefon 0631 369-2620, in Verbindung zu setzen. |cri

Zwei Jugendliche für mehrere Straftaten verantwortlich

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ist zwei Jugendlichen auf die Schliche gekommen, die für mehrere Straftaten im Stadtgebiet in Frage kommen. Den Verdächtigen im Alter von 15-16 Jahren wird unter anderem vorgeworfen, Verkehrsschilder beschädigt zu haben. In einem anderen Fall bedrohten sie Anfang April einen Passanten im Stadtpark.

Als der Mann sich in eine Arztpraxis flüchtete, folgte ihm einer der Täter. Der Verdächtige trat dort gegen eine Glastür und versprühte Pfefferspray. Die Tür wurde beschädigt. Durch das Spray wurden 2 Personen leicht verletzt. Nach Zeugenhinweisen und den durchgeführten Ermittlungen kam die Polizei den Jugendlichen auf die Spur. Das Haus des Jugendrechts hat jetzt die Ermittlungen übernommen. |erf

Fahrrad aus Garage gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Mitsamt Schloss haben Diebe in der Gaustraße ein Fahrrad gestohlen. Der „Drahtesel“ war in der Garage eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mit einem Schloss durch die Speichen gesichert. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Cube, Modell „Aim Pro“, mit zweifarbigem Rahmen in orange/olivgrün im Wert von mehreren hundert Euro.

Wann genau das Rad verschwand, ist unklar. Gemeldet wurde der Diebstahl am Donnerstag 27.04.2023, die Tatzeit dürfte aber wahrscheinlich schon in der vergangenen Woche liegen.

Hinweise auf mögliche Täter oder den aktuellen Nutzer des Fahrrads nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Einbrecher scheitern an Türen

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Büroräume im Stadtgebiet, darunter auch Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien, standen in den vergangenen Tagen im Visier von Einbrechern. Der Kripo wurden bislang 5 Fälle aus dem Innenstadtbereich gemeldet, bei denen die Tatzeit zwischen Mittwochmittag, 13 Uhr und Donnerstagmorgen, 08 Uhr, liegt. Betroffen waren demnach Geschäftsräume in der Pirmasenser Straße, Karl-Marx-Straße, Richard-Wagner-Straße und

Eisenbahnstraße.

Bei allen fünf Fällen blieb es jeweils beim Versuch – die Täter scheiterten an den Türen. Aber: Überall hinterließen sie Sachschaden, der von 100 bis 1.000 Euro reicht.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise nimmt natürlich auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. |cri

Fahrer eines E-Scooters hat Alkohol und Drogen intus

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht den alkoholisierten Fahrer eines E-Scooters aus dem Verkehr gezogen. Während der Kontrolle am Willy-Brandt-Platz fiel auf: Der Betroffene hatte nicht nur eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille, sondern auch Rauschgift intus. Weil der 25-Jährige drogentypische körperliche Auffälligkeiten zeigte, baten ihn die Beamten zum Urintest.

Dieser reagierte positiv auf den Wirkstoff von Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum und die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein des 25-Jährigen stellte die Polizei vorsorglich sicher. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Über den Vorfall wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. |erf

Metalldiebe stehlen Regenwasserrohr

Kaiserslautern (ots) – Auf ein Regenwasserrohr sahen es Diebe zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in der Donnersbergstraße ab. Das Besondere an dem Rohr: Es ist aus Kupfer. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 100 Euro. Die Täter montierten das etwa 3,50 Meter lange Fallrohr von einer Hausfassade ab.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Diebstahls auf. Zeugen, denen zwischen 22 Uhr und 15:30 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Räder von Oldtimer gestohlen

Schopp (ots) – Unbekannte haben von einem Oldtimer zwei Räder gestohlen. Das Auto parkte vor einer Lagerhalle, als sich die Diebe ans Werk machten. Die Tat fiel am Donnerstag auf. Wann die Diebe sich an dem Ford zu schaffen machen, steht nicht fest. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 31.03.und Donnerstagnachmittag 27.04.2023.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

18-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Mehlingen (ots) – Beim Anblick einer Polizeikontrolle hat ein Mopedfahrer am Donnerstag 27.04.2023 in Mehlingen die Flucht ergriffen. Der Mann war gerade mit seinem Kleinkraftrad in der Hauptstraße mit 43 km/h gemessen worden. Als er den Polizeibeamten erkannte, der als „Anhalteposten“ zu schnelle Fahrer aus dem Verkehr ziehen sollte, drehte der Zweiradfahrer um und wollte in die Richtung zurückfahren, aus der er gekommen war.

Zwei Polizisten folgten ihm und konnten den Mann zwei Straßen weiter stoppen. Der Grund für die abrupte „Kehrtwende“ war auch schnell gefunden: Der 18-Jährige ist nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung, er hätte also nur ein Zweirad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h nutzen dürfen. Das Kleinkraftrad, auf dem er saß, ist jedoch laut Betriebserlaubnis mit 45 km/h eingetragen. Hingegen war auf der Versicherungsbescheinigung eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h angegeben.

Darauf angesprochen, räumte der 18-Jährige ein, dass er beim Abschluss der Versicherung falsche Angaben gemacht hatte. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und das Versicherungskennzeichen des Kleinkraftrades sichergestellt. Darüber hinaus muss der 18-Jährige mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Insgesamt wurden während der Verkehrskontrolle in Mehlingen 58 Fahrzeuge gemessen. Davon fuhren sechs zu schnell durch die 30er-Zone. Am deutlichsten über dem Tempolimit lag ein Fahrer, der mit 47 km/h unterwegs war. Er muss mit einem Bußgeld von knapp 100 Euro rechnen.

Darüber hinaus wurde ein Fahrer erwischt, der während der Fahrt sein Handy am Ohr hatte. Ihn erwarten ein Bußgeld von 128,50 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei. |cri

Illegales Rennen – Zeugen geuscht

Kaiserslautern, A6, Richtung Saarbrücken (ots) – Gegen 19 Uhr sollen sich laut Zeugenangaben ein schwarzer BMW 1er und ein grauer Golf VIII, beide mit M-Kennzeichen, ein illegales Rennen geliefert haben. Das Rennen begann nach dem Baustellenbereich der A6 zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Kaiserslautern West.

Die Fahrzeuge hätten wechselseitig andere Verkehrsteilnehmer rechts und links überholt und das teilweise mit Geschwindigkeiten jenseits der 200 km/h. Eines der Fahrzeuge konnte durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern kurz vor der Landesgrenze Saarland, an der Anschlussstelle Waldmohr, gestoppt werden.

Der junge Fahrzeugführer, der seine Fahrerlaubnis gerade einmal zwei Monate besaß, verlor diese noch vor Ort und musste, da er keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 EUR hinterlegen. Beide Fahrzeugführer kannten sich, was erste Ermittlungen ergaben. Weitere Zeugen des Rennens werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserlautern zu melden. |past