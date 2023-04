Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagnachmittag zog eine

Gewitterfront mit heftigem Niederschlag über den Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim. Im Zeitraum von ca. 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr kam es

zu ca. 20 witterungsbedingten Polizeieinsätzen. Auch die Feuerwehren in Mannheim

und Heidelberg sowie im Rhein-Neckar-Kreis hatten zahlreiche Einsatzlagen zu

bewältigen.

So kam es im Stadtgebiet Mannheim zu 5, im Stadtgebiet Heidelberg zu ca. 20 und im Rhein-Neckar-Kreis zu ca. 60 Feuerwehreinsätzen. Der Schwerpunkt der Einsätze konnten im hinteren Neckartal registriert werden. Hier liefen kleinere Bäche über die Ufer und Keller traten unter Wasser.

In der Heidelberger Klingenteichstraße rutschte aufgrund des starken Regens die Stützmauer eines Hangs ab. Aufgrund dessen ist das auf dem Grundstück befindliche Haus nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin wurde nicht verletzt und kommt bis auf Weiteres bei einem Verwandten unter. Zur Zeit sind die Berufsfeuerwehr Heidelberg, das THW sowie die Stadt Heidelberg mit einem Statiker im Einsatz und prüfen weitere Sicherungsmaßnahmen.

Bis zur abschließenden Entscheidung bleibt die Klingenteichstraße voll gesperrt.

Fußabdruck überführt Täter

Mannheim (ots) – Warum am Freitag, kurz vor 01 Uhr, ein 31-jähriger Mann gegen ein in der Dammstraße geparktes Auto trat und dieses beschädigte, bleibt ein Rätsel. Klar hingegen ist, dass ein erheblicher Schaden von knapp 3.000 Euro an der Beifahrertür entstand. Ein Zeuge konnte den Akt des Vandalismus beobachten und meldete dies der Polizei, die sofort nach dem Täter fahndete.

Unweit des Tatort konnte dann ein 31-jähriger Tatverdächtiger von einer Streife festgestellt werden. Gegenüber der Polizei erzählte der Mann dann ungefragt eine ziemlich skurrile Geschichte. Auf der Neckarwiese sei er von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser sagte ihm, dass er schnell dessen Schuhe anziehen solle, was der 31-Jährige dann auch tat.

Warum er das getan haben soll, konnte er nicht überzeugend erklären. Wie sich dann zeigte, passte das Profil der Sohlen zu einem Abdruck auf der beschädigten Tür.

Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Social Media Trend oder lebensgefährlicher Leichtsinn?

Mannheim (ots) – Zwei junge Männer im Alter von 18 und 24 Jahren haben sich gestern unerlaubt in den Gleisen aufgehalten und damit in Lebensgefahr gebracht. Auf die nur scheinbar idyllische Örtlichkeit sind sie nach eigenen Angaben durch ein Kurzvideo in sozialen Medien aufmerksam geworden.

Die Bundespolizei in Mannheim erhielt gegen 19:30 Uhr den Hinweis durch die Deutsche Bahn, dass sich zwei Personen im Gleisbereich aufhalten. Umgehend fuhr eine Streife den benannten Ort an, der hier zur Vermeidung von Nachahmungen nicht genauer benannt wird. Die Beamten trafen beide Männer an und klärten in einem Gespräch über die Gefahren des unbefugten Aufenthaltes im Gleis auf.

In diesem Gespräch stellte sich heraus, dass beide einem Video nacheiferten, dass sie zuvor auf einer Social-Media Plattform sahen. Scheinbar ohne weiter über die Konsequenzen nachzudenken, folgten sie diesem Trend, vor dem die Bundespolizei an dieser Stelle ausdrücklich warnt.

Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich. Alleine das unerlaubte Überqueren der Gleise kann zu schweren Unfällen führen. Darüber hinaus, ist ein längerer Aufenthalt an Leichtsinn kaum zu übertreffen und in besonderem Maße lebensgefährlich.

Menschen die über soziale Medien auf vermeintliche Trends stoßen, sollten immer den Sinn und die Gefahr hinterfragen, bevor sie ihnen folgen. Das schützt zum einen ihr eigenes Leben, bewahrt sie zum anderen aber auch vor Strafen.

Auf die beiden jungen Männer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Besuchen Sie den Stand des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots) – Ab Samstag 29.04.2023 öffnet der Mannheimer Maimarkt seine Tore. In Halle 26 an Stand 16 erhalten interessierte Besucherinnen und Besucher täglich wertvolle Präventionshinweise zu aktuellen Kriminalitätsphänomenen und ständig wiederkehrenden Betrugsmaschen. Darüber hinaus beraten Sie unsere Experten zum Thema Einbruchsschutz und Sicherheit im Straßenverkehr.

An ausgewählten, besucherstarken Tagen, insbesondere an den Wochenenden und dem 1. Mai, stehen die Beamten der Nachwuchsgewinnung für alle Fragen rund um das Thema Einstellung bei der Polizei gerne zur Verfügung.

Zudem erhalten Interessierte durch täglich wechselnde

Sonderthemen einen lebhaften Einblick in den polizeilichen Alltag. Viele Sonderschauen laden zum Mitmachen und Erleben am Stand ein. Einen Überblick über die wechselnden Themen erhalten Sie über die beigefügte Tabelle. Wir freuen uns Sie am Stand des Polizeipräsidiums Mannheim begrüßen zu dürfen. Der Besuch lohnt sich!