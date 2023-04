Tasche geraubt,

Limburg, Brüsseler Straße, Donnerstag, 27.04.2023, 19:35 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend wurde einem Mann an einer Tankstelle in Limburg-Eschhofen mit Gewalt eine Tasche geraubt. Der 44-Jährige aus Albanien hielt sich auf einem Parkplatz an einer Tankstelle in der Brüsseler Straße auf. Dort wurde er aus einem grünen Opel, in dem drei Männer saßen, angesprochen. Die Täter gaben sich in englischer Sprache als Polizeibeamte aus und forderten den Ausweis des 44-Jährigen. Nachdem der Ausweis ausgehändigt worden war, ergriff der Beifahrer aus dem Opel die Tasche des Mannes und riss diese an sich. Zeitgleich fuhr der Fahrer mit dem Opel los. Der 44-Jährige versuchte noch seine Tasche festzuhalten und wurde einige Meter mitgeschleift, bis die Träger der Tasche abrissen. Den Räubern gelang die Flucht mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Beifahrer wurde als stämmig, 30 bis 33 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben. Er soll einen schwarzen Vollbart und schwarze, nach hinten gekämmte Haare gehabt haben. Zeugen an der Tankstelle hatten lediglich die schnelle Wegfahrt des Opel mitbekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbruch in Gaststätte,

Weilburg, Spielmannstraße, Dienstag, 25.04.2023, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 27.04.2023, 12:00 Uhr

(wie) In Weilburg wurde Mitte dieser Woche in eine Gaststätte eingebrochen und Bargeld sowie Nahrungsmittel daraus gestohlen. Unbekannte hatten in einem Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag ein Fenster an der Seite des Gebäudes, unweit des Krankenhauses in der Spielmannstraße, gewaltsam geöffnet und waren so in das Innere gelangt. Aus dem Gastraum wurden diverse Alkoholika und Knabbereien entwendet. Außerdem ließen die Einbrecher Wechselgeld aus der Kasse mitgehen. Anschließend entkamen die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Gartenmöbel entwendet,

Bad Camberg-Erbach, Auf der Staffel, Dienstag, 25.04.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 27.04.2023, 12:30 Uhr

(wie) Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagmittag in Erbach Gartenmöbel von einem Grundstück entwendet. Auf einer Terrasse in der Straße „Auf der Staffel“ hatten die Hausbewohner ihre sechs Gartenstühle zur regelmäßigen Nutzung stehen. Am Donnerstagmittag fiel dann auf, dass die Stühle allesamt verschwunden waren. Unbekannte täter hatten das Grundstück offenbar betreten und die Stühle mitgehen lassen. Wie sie diese abtransportierten ist bisher unbekannt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06434/ 905467-0 entgegen.

Radfahrer bei Sturz verletzt,

Limburg-Lindenholzhausen, Wendelinusstraße, Donnerstag, 27.04.2023, 16:25 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag wurde in Lindenholzhausen ein Radfahrer bei einem Sturz verletzt. Der 45-Jährige war mit seinem Zweirad in der Wendelinusstraße, von der Frankfurter Straße in Richtung Kirchfelder Straße, unterwegs. Hierbei verkantete sich der Vorderreifen an der Bordsteinkante und der Radfahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Da der Mann ohne Helm unterwegs war, verletzte er sich bei dem Aufprall am Kopf und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und übergab das Rad an einen Angehörigen.

Verteilerkasten angefahren und geflüchtet, Hadamar, Galgenbergweg Mittwoch, 26.04.2023, 08:00 Uhr bis 09:15 Uhr

(wie) Bei Hadamar hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall einen Verteilerkasten beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflohen. Der Verteilerkasten an einem Funkmast am Galgenbergweg wurde zuletzt am Mittwoch gegen 08:00 Uhr unbeschädigt gesehen. Um 09:15 Uhr fiel dann die starke Beschädigung auf und die Polizei wurde verständigt. Offenbar war ein unbekannter mit einem Kraftfahrzeug den Waldweg an der Verlängerung des Galgenbergweges gefahren und dabei gegen den Verteilerkasten gestoßen. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag: Wolfenhausen, Bornbachstraße

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.