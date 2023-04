Wiesbaden: Die Polizei-News

Staatssekretär Stefan Sauer eröffnet die neue Schießstätte der Bereitschaftspolizei in Niederweimar

„Wir investieren in die Zukunft einer praxisorientierten Ausbildung unserer Polizei“

Stefan Sauer, Staatssekretär im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, hat am Donnerstag, den 27. April 2023, eine neue Trainingsstätte für die Hessische Bereitschaftspolizei in Niederweimar feierlich eröffnet.

Das rund 35.000 Quadratmeter große Gelände wurde zu Beginn des Jahres für rund 2,9 Millionen Euro durch das Land Hessen erworben und wird künftig unter Leitung des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums deren Einsatzeinheiten und den Spezialeinheiten der Polizei Hessen zur Verfügung stehen. Auch das Hauptzollamt Gießen sowie der Schützenverein SLG Niederweimar e. V. werden künftige Nutzer der Trainingsstätte sein.

Staatssekretär Stefan Sauer betonte zur Eröffnungsfeier in Niederweimar: „Hessen ist aufgrund strategischer Schwerpunktsetzungen und gezielter Investitionen seit Jahren ein sehr sicheres Bundesland. Neben der erheblichen personellen Stärkung der hessischen Polizei auf nunmehr 15.500 Polizistinnen und Polizisten investiert die Hessische Landesregierung gezielt in innovative Technik und eine moderne Ausstattung der hessischen Polizei. Uns ist die moderne und professionelle Ausbildung unserer Polizistinnen und Polizisten sehr wichtig. Mit der Trainingsstätte in Niederweimar investiert die Landesregierung in die praxisorientierte Aus- und Weiterbildung unserer Polizei- sowie insbesondere unserer Spezialeinheiten.“

Bereits in der Zeit zwischen 1960 und1995 wurde die Trainingsstätte in Niederweimar als Schießstand der Bundeswehr genutzt. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem ein 300m Außenschießstand, drei 25m Außenschießstände mit Unterständen sowie mehrere Gebäude, welche als weitere Trainingsstätten der Polizei genutzt werden können.

Von besonderem Vorteil ist dabei vor allem der 300m Außenschießstand – dieser stellt die einzige Trainingsmöglichkeit dieser Größe in zentraler Lage des Landes Hessen dar. Künftig werden somit lange Anfahrtswege und damit verbundener hoher Zeitaufwand für die Beamtinnen und Beamte entfallen.

„Die Entscheidung, das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium mit dem Betrieb der Schießstätte zu beauftragen, lag in der logischen Konsequenz des Aufgabenquerschnitts der Behörde. Ich freue mich über die professionellen Trainingsmöglichkeiten, die die Anlage der Polizei Hessen bietet!“, schloss der Präsident des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums, Malte Neutzler, seine Begrüßungsansprache.

Das Bereitschaftspolizeipräsidium, mit seinen Organisationsbereichen, wie Einsatzeinheiten, Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, Technische Einsatzeinheit, Polizeireiterstaffel, zentrales Diensthundwesen, Polizeifliegerstaffel, Wasserschutzpolizeiabteilung, Koordinierungsstelle Verpflegung und Polizeiärztlicher Dienst, bietet als Zentralbehörde ein umfangreiches Unterstützungsrepertoire für die sieben Flächenpräsidien in Hessen. Die Unterstützung erfolgt im Schwerpunkt aus den vier Bereitschaftspolizeiabteilungen in Mainz-Kastel, Mühlheim, Kassel und Lich, sowohl bei polizeilichen Großeinsätzen (Versammlungs- und Veranstaltungslagen, Staatsbesuche, Großschadenslagen etc.) als auch im täglichen Dienstbetrieb (umfangreiche Brenn- und Schwerpunktkontrollen sowie Kriminalitätsbekämpfung). Zudem erfolgen regelmäßige Unterstützungseinsätze in anderen Bundesländern.

Falsche Wasserwerker unterwegs,

Wiesbaden, Semmelweisstraße, 27.04.2023, 11.10 Uhr,

(pl)In einem Wohnhaus in der Semmelweisstraße wurde am Donnerstagvormittag eine

Wiesbadenerin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Ein Mann erschien gegen

11.10 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich wegen eines angeblichen

Wasserschadens Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte der Täter die Frau

geschickt ab, so dass eine weitere Person unbemerkt die Wohnung betreten konnte.

Der Komplize wurde dann aber von der Bewohnerin beim Durchsuchen des

Schlafzimmers ertappt. Als die Frau daraufhin um Hilfe rief, ergriff das Duo

augenscheinlich ohne Beute unmittelbar die Flucht. Der angebliche Handwerker

soll etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und eine schlanke

Statur sowie blonde Haare gehabt haben. Er habe eine „grelle“ Jacke getragen und

eine schwarze Mappe mit sich geführt. Der Komplize wurde als etwa 50 Jahre alt,

ca. 1,60 Meter groß mit einer normalen Statur und schwarz-grauen Haaren

beschrieben. Er habe leicht gehumpelt und sei dunkel gekleidet gewesen. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Einbruch in Firmengebäude,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 25.04.2023 bis 27.04.2023, 07.50 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde ein Firmengebäude in der Wiesbadener

Straße in Mainz-Kastel von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine

gewaltsam geöffnete Tür in einen dortigen Lagerraum ein und entwendeten hieraus

diverse hochwertige Baumaschinen sowie Werkzeuge. Hinweise nimmt das 2.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Schockanrufe gescheitert,

Wiesbaden, 27.04.2023,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit

einem „Schockanruf“ Bargeld erbeuten wollen. Am Donnerstag versuchten es die

Betrüger mit dieser Masche bei mindestens zwei Personen aus Wiesbaden,

scheiterten jedoch in den beiden bislang bekanntgewordenen Fällen. Eine Seniorin

und ein Senior erhielten im Laufe des Nachmittags Anrufe, in welchen geschildert

wurde, dass ein enges Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht

habe und nur die Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern könne. Die

Angerufenen gingen der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und

verständigten die Polizei.

Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden

Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das

Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu

veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu

gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen

gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals

eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer

sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Darüber hinaus

wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen

Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesautobahn 3, zwischen TuR Medenbach und Wiesbadener Kreuz,

Fahrtrichtung Frankfurt

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unbekannter zerkratzt PKW,

Oestrich-Winkel, Gartenfeldstraße, 21.04.2023, 16:00 Uhr bis 26.04.2023,16:15

Uhr, Geisenheim, Winkeler Straße, 23.04.2023 bis 26.04.2023

(da)Gleich zweimal wurden in den vergangenen Tagen PKW durch unbekannte Personen

zerkratzt. In Oestrich-Winkel musste die Halterin eines gelben Mini am Mittwoch

gegen 16:15 Uhr feststellen, dass die linke Seite ihres Fahrzeugs über eine

Länge von 80cm zerkratzt worden war. Sie hatte ihren PKW zuvor ordnungsgemäß in

der Gartenfeldstraße geparkt. Täterhinweise sind nicht bekannt. Der Sachschaden

wird auf 400EUR geschätzt. Ähnlich erging es dem Halter einer grauen Mercedes

E-Klasse in Geisenheim. Dieser hatte seinen PKW am 23.04.2023 in der Winkeler

Straße geparkt. Als er am 26.04.2023 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er

einen 2m langen Kratzer an seiner Beifahrerseite feststellen. Der Sachschaden

beträgt hier ca. 2.000EUR. Die Polizeistation Rüdesheim hat in beiden Fällen die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06722 / 9112-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage,

Idstein, Limburger Straße, 25.04.2023, 08:15 Uhr bis 25.04.2023, 18:50 Uhr

(da)Die Halterin eines roten Mazda CX-30 musste am Dienstag gegen 18:50 Uhr

einen Unfallschaden an ihrem PKW feststellen. Diesen hatte sie zuvor gegen 08:15

Uhr in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Limburger Straße in Idstein

abgestellt. Als sie wieder zu Ihrem Fahrzeug kam, musste sie diverse Kratzer an

ihrer Stoßstange sowie über dem linken Radkasten feststellen. Der Sachschaden

wird derzeit auf ca. 2.000EUR geschätzt. Die für den Unfall verantwortliche

Fahrerin bzw. der Fahrer hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne ihren bzw.

seinen Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Die Polizeistation

Idstein nimmt Hinweise unter 06126 / 9394-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

(da) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Polizeiautobahnstation

Verkehrsunfallflucht auf Rastanlage, A 3, Bad Camberg, 26.04.2023, 20:00 Uhr

bis 23:30 Uhr

(da)Ebenso musste der Halter eines schwarzen Audi A4 Avant einen Unfallschaden

an seinem, auf einer Autobahnrastanlage abgestellten, PKW feststellen. Der Audi

war gegen 20:00 Uhr auf der A3 auf der Rastanlage Bad Camberg (Fahrtrichtung

Limburg) an den dortigen Parkplätzen abgestellt. Als der Halter gegen 23:30 Uhr

seine Weiterfahrt fortsetzen wollte, stellte er diverse Dellen und Kratzer an

der gesamten Beifahrerseite seines Audis fest. Nach ersten Ermittlungen müssten

diese Unfallschäden entstanden sein, als das neben dem Audi befindliche Fahrzeug

ausparken wollte und hierbei diesen erfasste. Der Sachschaden wird derzeit auf

4.000EUR geschätzt. Anhand des Spurenbildes am Unfallort muss das

unfallursächliche Fahrzeug über eine rote Farbe verfügen. Weitere Hinweise zum

Fahrzeug oder der unfallverursachenden Person sind nicht bekannt. Die

Polizeiautobahnstation Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter 0611 / 345 4140 entgegen.