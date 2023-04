Südhessen: Girls’Day 2023 – Einen Tag in die Rolle einer Polizistin schlüpfen

Südhessen – Dieser Wunsch erfüllte sich für knapp 150 Mädchen beim

diesjährigen Girlsday im Polizeipräsidium Südhessen und sorgte für ordentlich

Frauenpower bei den Ordnungshütern.

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Behörde an dem bundesweiten Projekttag

und öffnete die Tore für interessierte Girls in Darmstadt, Heppenheim,

Rüsselsheim und Erbach. Um einen der vielseitigsten Berufe der Welt

vorzustellen, hatten die Ordnungshüter an allen Standorten ein buntes und

spannendes Programm auf die Beine gestellt.

So durften die Mädchen mit Pinsel und Rußpulver selbst auf Spurensuche gehen,

echten Polizistinnen bei der Arbeit auf der Wache und in der Notrufzentrale über

die Schulter gucken, sich hinters Steuer eines Streifenwagens setzen und

natürlich auch das Blaulicht mit Martinshorn ertönen lassen. Doch konnten sich

die Schülerinnen nicht nur ein Bild von der uniformierten Schutzpolizei, sondern

auch von der Kriminalpolizei machen. Wie ermittelt man bei Einbrüchen? Wie

verläuft eine erkennungsdienstliche Maßnahme? Auf alle Fragen wussten Beamte der

Schutzpolizei, Ermittler der Kriminalpolizei, Einsatztrainer, Diensthundeführer

fachgerecht zu antworten und gleichzeitig für den spannenden und

abwechslungsreichen Beruf zu begeistern.

Selbst ein ansonsten eher trister Ort, das Polizeigewahrsam, wurde an diesem

sonnigen Donnerstag mit viel Leben erweckt, als sich die Girls gegenseitig

einschließen durften. Richtig spannend war auch die Präsentation der

polizeilichen Einsatzmittel und des Einsatztrainings. Hier durften sie sich auch

körperlich betätigen und mit Schutzweste und Helm einen kleinen Parcours

durchlaufen. So aufregend und sehenswert alle Bereiche bis hierhin gewesen sein

mögen, am Ende waren es wieder einmal die „tierischen“ Ordnungshüter, die bei

den Girls für große Begeisterung sorgten – nämlich die Diensthunde. Mit ihren

feinen Nasen und ihrem respekteinflößenden Bellen zeigten die kaltschnäuzigen

Vierbeiner ihr Können im Suchen, sowie Festnehmen von Tätern. Und dafür bekamen

sie neben kräftigem Applaus verdientermaßen auch ein Hundeleckerli.

Am Ende waren sich alle Teilnehmerinnen sicher, für den Girls‘ Day 2023 die

richtige Wahl getroffen zu haben und ihrem Ziel, eine echte Polizistin zu

werden, ein Stückchen näher gekommen zu sein.

Hast auch Du Interesse am Polizeiberuf bei der Polizei Hessen? Dann kontaktiere

unsere Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater des Polizeipräsidiums

Südhessen unter: https://k.polizei.hessen.de/1309932921

Bergstrasse

Lorsch: Vor Polizeikontrolle geflüchtet/25-Jähriger betrunken unterwegs

Lorsch – Nachdem ein 25 Jahre alter Autofahrer am späten Donnerstagabend

(27.4.) vor einer Polizeikontrolle flüchtete, konnte eine Streife den

Wagenlenker im Anschluss festnehmen.

Der 22 Jahre alte Mann befuhr mit seinem BMW die A 67. Eine Streife der

Polizeiautobahnstation Südhessen beabsichtige den Fahrer des Wagens gegen 23.30

Uhr im Bereich der Rastanlage Lorsch zu kontrollieren. Er gab Gas und versuchte

sich anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die

Flucht, die zunächst über die A 6 und Bundesstraße 9 führte, musste der Fahrer

aufgrund eines Motorschadens bei Frankenthal beenden. Im Anschluss nahmen die

Ordnungshüter den 25-Jährigen fest. Er verletzte sich hierbei leicht. Wie sich

im Zuge der Kontrolle herausstellte, stand er unter Alkoholeinfluss. Ein

Atemalkoholtest zeigte 1,1, Promille an. Er musste im Anschluss eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ob der vorige Alkoholkonsum ursächlich für seine Flucht vor der Polizei war,

muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Er wird sich nun in

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts

auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verantworten müssen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen gesucht / Polizei stoppt Fahrzeuge und stellt

Beweismaterial sicher

Weiterstadt – Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen am Donnerstagabend (27.4.) suchen die Ermittler der Polizei in

Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Gegen 19 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Einsatzleitstelle eingegangen und

hatten die Beamten alarmiert, nachdem eine Schlägerei zwischen mehreren Personen

vor einem Geschäft in der Robert-Bosch-Straße von Zeugen wahrgenommen wurde.

Beim Eintreffen der Polizisten hatten sich die beschriebenen Personen bereits in

Fahrzeugen entfernt. Im Rahmen der umgehend aufgenommenen Fahndung stoppten die

Streifen zwei Fahrzeuge. Bei der Kontrolle der Insassen, bei denen es sich um

zehn 18 bis 32 Jahre alte Männer handelte, stellten die Beamten Beweismaterial,

darunter unter anderem mehrere Schlaggegenstände, als mutmaßliche Tatmittel

sicher. Zudem wiesen vier der Gestoppten leichte Verletzungen auf und mussten in

Krankenhäusern ärztlich versorgt werden.

Fünf der Kontrollierten wurden als Tatverdächtige mit zur Wache genommen. Dort

erfolgten ihre erkennungsdienstlichen Behandlungen und die Anzeigenaufnahme.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Warum die Männer aneinander gerieten, ist Gegenstand der andauernden

Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen

gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt zu melden (Rufnummer

06151/9690).

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mit einem geringen Geldbetrag suchten bislang noch unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstagabend (27.04.) unerkannt das Weite. Gegen 17.40 Uhr verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung in der Van-Gogh-Straße und wurden hierbei von einer Zeugin beobachtet. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Eindringlinge Geld und flüchteten anschließend. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten an einer Nachbarwohnung zudem Hebelspuren an einer Terrassentür festgestellt werden. Die Täter gelangten hier aber nicht in die Räumlichkeiten. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen verlief bislang ergebnislos.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Odenwaldkreis

Breuberg: Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern gesucht/Wer erkennt Rad und Rahmen?

Mitte März hat die Polizei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls bei einer Wohnungsdurchsuchung in Breuberg ein Fahrrad sowie einen Fahrradrahmen sichergestellt, bei denen die Beamtinnen und Beamten davon ausgehen, dass es sich um Diebesgut handelt. Für den Fortgang der Ermittlungen werden die Eigentümer gesucht. Bei dem Fahrrad handelt es sich um schwarz-pinkfarbenes Mountainbike der Marke Marin. Bei dem Rahmen um ein orange/rotes Fabrikat der Marke BMW.

Wer sein Eigentum erkennt oder Hinweise auf die rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei dem zuständigen Kommissariat 41 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.