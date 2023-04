Entenkükenrettung aus Überlaufrohr

Am Donnerstagnachmittag (27.04.2023) gegen 17 Uhr wurden der Feuerwehr zwölf tierische Kleinkinder, welche in einem Überlaufrohr eines Beckens für Wasserspiele in der Bockenheimer Landstraße feststeckten, gemeldet. Jedoch fehlte nach erster Erkundung das passende Gerät für eine „technische“ Rettung. Schnell wurde durch die Besatzung des Rüstwagens der Feuerwache Sossenheim improvisiert und aus der Kantine des ansässigen Unternehmens eine Suppenkelle organisiert. Die Küken konnten zügig aus dem Ablaufrohr gerettet und der sehnsüchtig wartenden Entenmama übergeben werden. Selbstverständlich wurde das Rohr im Anschluss gut gesichert. Ente gut, alles gut.

Frankfurt-Seckbach: Gartenhüttenbrand

Frankfurt – (lo) In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags kam es

im Bereich des Lohrbergs zum Brand einer Gartenhütte.

Gegen 04:40 Uhr bemerkte ein aufmerksamer 36-jähriger Neu-Anspacher aus seinem

Fahrzeug heraus den Feuerschein einer Gartenhütte und meldete dies der

Feuerwehr. Unverzüglich trafen die Einsatzkräfte im Bereich des Lohrbergs und

der dortigen Kleingartenanlage ein und konnten eine in Vollbrand stehende

Gartenhütte feststellen. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brannte die

Gartenhütte vollständig nieder. Umliegende Bäume und Gebüsche wurden durch das

Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000

Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die

Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51599 in Verbindung zu setzen oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Schwanheim: Trickbetrüger festgenommen

Frankfurt – (lo) Gestern Mittag (27. April 2023) erhielt ein Mann einen

Anruf von seiner angeblichen Nichte. Bei dem Anruf handelte es sich um die

Masche des Schockanrufs.

Gegen 13:00 Uhr klingelte das Telefon eines 60-jährigen Schwanheimers. Am

anderen Ende der Leitung meldete sich seine „Nichte“. Mit der bereits aus den

Medien bekannten Vorgehensweise des „Schockanrufs“ versuchte der Anrufer dem

Geschädigten einen Betrag von über 70.000 Euro zu entlocken. Dass sich am

anderen Ende nicht seine Nichte, sondern Betrüger befanden, bemerkte er schnell.

Geistesgegenwärtig verständigte er die Polizei und vereinbarte mit den Tätern

dennoch die Abholung des Geldes. Als ein Mann vor dem Haus des Geschädigten in

der Straße „An der Kreuzheck“ erschien und das Päckchen mit dem vermeintlichen

Geld entgegennahm, schnappte die Polizei zu.

Der 17-jährige Ludwigshafener wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

eingeliefert. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Trickbetrugs

verantworten.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Hochwertige Armbanduhr gestohlen

Frankfurt – (th) Am Donnerstagabend (27. April 2023) kam es im

Bahnhofsviertel zu einem Trickdiebstahl einer hochwertigen Armbanduhr. Die Täter

konnten unerkannt flüchten.

Gegen 19.30 Uhr verließ der 46-jährige Geschädigte ein Restaurant in der

Münchener Straße, um zu telefonieren. Das Telefon hielt er in der linken Hand,

was dazu führte, dass seine hochwertige Armbanduhr deutlich sichtbar war.

Während des Telefonats trat ein unbekannter Mann an den Geschädigten heran,

ergriff seinen linken Arm, streckte ihn und streifte ihm die Uhr vom Handgelenk.

Im Anschluss rannte der Dieb auf die Straße, wo er auf ein wartendes Motorrad,

besetzt mit einem Fahrer, aufsprang. Die beiden Täter fuhren in Richtung

Hauptbahnhof davon. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine hochwertige

Armbanduhr der Marke „Richard Mille“ mit einem geschätzten Wert von ca. 300.000

Euro.

Frankfurt-Nordend: Einbruch

Frankfurt – (di) Ein nächtlicher Besuch eines Lokals im Nordend endete

gestern (27. April 2023) für einen 27-Jährigen in den Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Er wurde bei seinem Einbruch beobachtet. Die Polizei nahm ihn

kurz darauf fest.

Über die Innenraumüberwachung beobachteten die Inhaber eines Lokals in der

Sömmeringstraße, dass sich gegen 23:35 Uhr eine Person unberechtigt Zutritt zum

geschlossenen Restaurant verschaffte, sich an der Kasse bediente und flüchtete.

Sie verständigten daraufhin umgehend die Polizei. Die eintreffenden Polizisten

nahmen bereits kurz darauf in der Holzhausenstraße eine männliche Person fest.

Die Beschreibung stimmte mit den Daten der Videoüberwachung überein. Darüber

hinaus hatte der Einbrecher noch das Diebesgut – Bargeld – bei sich.

Der einschlägig bekannte 27-Jährige wurde in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Er

muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls

verantworten.

Frankfurt-Gallus: Streit eskaliert – Mann lebensbedrohlich verletzt

Frankfurt – (di) Die Folgen eines Streites wären für einen 20-Jährigen

gestern Abend (27. April 2023) in der Nähe des Hauptbahnhofs beinahe verheerend

gewesen. Sein Kontrahent verletzte ihn schwer im Gesicht und am Hals. Die

Polizei nahm den Täter kurz darauf fest.

Täter und Opfer hielten sich zunächst mit einem weiteren Begleiter im Bereich

eines Kiosks in der Düsseldorfer Straße auf, als es gegen 18:15 Uhr offenbar zu

einem Streit kam. Hierbei zückte der 22-jährige Täter ein Messer und versetzte

seinem Opfer eine tiefe Schnittwunde im Gesicht und am Hals. Der 23-jährige

Begleiter des Geschädigten griff hierauf nach dem Arm des Täters und hielt ihn

von weiteren möglichen Handlungen ab. Dabei wurde auch er am Arm verletzt. Der

Täter flüchtete daraufhin in unbekannten Richtung.

Die beiden Verletzten wurden in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch

versorgt. Es wurde festgestellt, dass bei dem 20-Jährigen Geschädigten

lebenswichtige Gefäße nur knapp verfehlt wurden.

Den eingesetzten Polizisten gelang es dann kurze Zeit später im Rahmen der

Fahndung einen Tatverdächtigen noch im Bereich der Düsseldorfer Straße zu

identifizieren und festzunehmen. Die Beamten stellten bei ihm ein entsprechendes

Messer sicher. Es erfolgte die Einlieferung in die Haftzellen. Der 22-jährige

Tatverdächtige soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frankfurter

Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Die Hintergründe zur

Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

3.000 Euro wegen Beleidigung, 1.800 Euro wegen Subventionsbetrug: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Frankfurt/Main

Die Bundespolizei nahm am 27. April einen 67-jährigen Deutschen fest. Bei der Einreisekontrolle aus Dschidda / Saudi Arabien stieß der kontrollierende Beamte auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Demnach war der auf den Philippinen lebende Mann im April 2022 vom Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld wegen Beleidigung in vier Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro verurteilt worden. Bei seiner Festnahme auf dem Frankfurter Flughafen lehnte er eine Zahlung zunächst ab. Als die Bundespolizisten ihm erklärten, dass er ersatzweise eine 200-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müsse, zahlte der Gesuchte den offenen Betrag einschließlich der noch offenen Verfahrenskosten in Höhe von 245 Euro. Anschließend durfte er seine Reise fortsetzen.

Mit 1.800 Euro war der Preis der Freiheit für eine 26-Jährige etwas geringer. Die Staatsanwaltschaft Fulda suchte nach der türkischen Staatsangehörigen, die Bundespolizisten bei ihrer Ankunft aus Istanbul festnahmen. Wegen Subventionsbetruges war sie 2022 vom Amtsgericht Fulda zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt worden. Ersatzweise drohte ihr eine dreimonatige Freiheitsstrafe. Sie zahlte den offenen Betrag und beglich zudem die Verfahrenskosten in Höhe von 114 Euro, sodass auch sie ihre Reise fortsetzen konnte.