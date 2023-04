Mädchentag beim Polizeipräsidium Mittelhessen Einblicke für viele kleine Miss Marples am Girls´Day 2023

Einen aufregenden und lebhaften Tag verbrachten mehr als 80 Mädchen am Girls’Day bei der Polizei in Mittelhessen. Polizeipräsident Bernd Paul ließ es sich nicht nehmen die jungen Schülerinnen aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums auf dem Gelände in der Ferniestraße zu begrüßen. Erst seit 1981 gibt es Frauen bei der uniformierten Polizei des Landes Hessen. Elke Liebermann-Weber, zwischenzeitlich im wohlverdienten Ruhestand, war eine der Ersten. Mit der Gleichstellungsbeauftragten der Behörde, Anja Aßmann berichtete sie von ihren Erlebnissen und Erfahrungen aus einer Zeit, als die Polizei noch Männerdomäne war. In Kleingruppen erkundeten die Nachwuchs-Polizistinnen schließlich das Gelände. Die Führungen gewährten Einblick in Einsatzzentrale und Befehlsstelle. Ein Blick in das Gewahrsam durfte natürlich auch nicht fehlen. Auf dem Hubschrauberlandeplatz stellte der Verkehrsdienst Funkwagen und Streifenmotorräder aus, bei denen die Mädels auch das Blaulicht bedienen und mal Probesitzen durften. Wie schwer die polizeiliche Schutzausstattung tatsächlich ist und welche Einsatzmittel es gibt, erklärte Martin Sames, ein versierter Einsatztrainer der Bereitschaftspolizei. Was ein Fingerabdruck den Ermittlern verrät brachte Elke Münzfeld vom Erkennungsdienst aus der Wetterau verständlich nahe. Auch hier konnten die Teilnehmerinnen selbst aktiv werden. Wie Miss Marple machten sie sich auf die Suche nach den feinen Linien und sicherten sie. Nach einer kleinen Mittagspause stellte die Wachpolizei den Gefangentransportwagen auf dem Hubschrauberlandeplatz vor. Das Programm, so vielseitig wie die Tätigkeitsfelder des Polizeiberufs, rundeten die Diensthundeführer aus dem Lahn-Dill-Kreis ab. Die Präsentation des Gehorsams der Fellnasen, als auch deren Spürsinn und ihre Fähigkeiten als Schutzhund, beschlossen den Girls`Day 2023. Mit einer Apfelbox und vielen schönen Erinnerungen kehrten die Girls in ihre Familien zurück. Vielleicht sieht man die eine oder andere in einigen Jahren als Kollegin wieder.

Dillenburg: Einbrecher scheitern an Getränkemarkt –

In der Kasseler Straße hatten es Diebe auf Beute aus einem Getränkemarkt abgesehen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten die Täter an einer auf der Rückseite gelegenen Tür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Markt beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: E-Bike-Fahrer stürzt –

Bei dem Versuch über einen Bordstein der Hauptstraße zu fahren stürzte gestern Abend ein Radfahrer. Der 74-jährige Dietzhölztaler war für kurze Zeit bewusstlos und wurde bis zum Eintreffen einer Rettungswagenbesatzung von Ersthelfern betreut. Ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen wurden, übernahm die weitere Versorgung. Letztlich brachte ihn der Rettungshubschrauber zu weiteren Untersuchungen in ein Gießener Krankenhaus.

Braunfels-Philippstein: Zaun beschädigt –

Einen Schaden von ca. 3.000 Euro ließen Vandalen an einem Doppelstab-Zaun in der Braunfelser Straße zurück. Die Täter rissen den Zaun samt Bodenverankerungen heraus. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr bis Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu den Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms: Motorradfahrer touchiert Transporter –

Mit Verdacht auf Bein- und Handverletzungen ging es gestern Abend für einen 54-jährigen Biker ins Wetzlarer Krankenhaus. Der im Hochtaunuskreis lebende Motorradfahrer war gegen 18.15 Uhr auf der Lindenstraße in Richtung Lahnbahnhof unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Biker in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Peugeot Kleintransporter zusammenprallte. Der 30-jährige Fahrer im „Boxer“ hatte noch vergeblich versucht auszuweichen. Ein Rettungswagen brachte den 54-Jährige ins Krankenhaus. Der in Solms lebende Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die Schäden an der KTM und dem Peugeot können noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

„Sicher auf dem E-Bike unterwegs“ – am 13.05.2023 Aktionstag der Polizei am Haus der Prävention Wetzlar

Die Wetzlarer Polizei lädt zu einem E-Bike-Aktionstag am

Samstag, 13. Mai 2023

von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

am Haus der Prävention Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5, ein.

Alle Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit E-Bikes mobil sind, sind herzlich eingeladen.

Eine vorherige telefonische Anmeldung unter Tel.: (06441) 9180 ist zwingend erforderliche.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.

Fahrrad-Mobilität erfreut sich auch im Alter zunehmender Beliebtheit

Die Mobilität mit dem Fahrrad hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Neben Fahrrädern mit konventionellem Antrieb, erfreuen sich gerade E-Bikes einer immer größeren Beliebtheit. Die Unterstützung mit einem Elektromotor gewährleistet ein wesentlich entspannteres Fahren und eröffnet in Sachen Tourenplanung oder Mobilität auch älteren Menschen deutlich mehr Möglichkeiten.

Die Polizei schaut beim Thema Radmobilität ebenfalls genauer hin: Zum einen haben es Diebe vermehrt auf die meist mehrere Tausend Euro teuren E-Bikes abgesehen, zum anderen wirkt sich die zunehmende Radmobilität auf den Straßenverkehr aus.

Regeln – Diebstahlsicherung – der richtige Helm – fahren in Gruppen – Parcours

Polizeihauptkommissar Rafeal Ludwig und Polizeioberkommissar Andreas Püchner sind die Schutzmänner vor Ort für Wetzlar, Leun und Aßlar und haben für die Teilnehmenden alles wichtige Themen rund ums E-Bike-Fahren zusammengestellt.

Neben Hinweisen zu den straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen für die motorunterstützten Fahrräder, geben die Polizisten Tipps zur sinnvollen Sicherung des Rades vor Diebstahl oder zur Anschaffung und Verwendung sowie zum richtigen Sitz von Radhelmen.

Auch zu Fahrten mit einer Gruppe geben die Verkehrsexperten Hinweise: Unterschiede in der Fitness und den Fahrfähigkeiten sind bei Gruppenfahrten ebenso zu berücksichtigen, wie die vorherige Absprache von Regeln beim Überholen, beim Abbiegen, zum Abstand oder zum Warnen nachfolgender Fahrer.

Zudem steht den Teilnehmenden ein Fahrrad-Parcours zur Verfügung. Er umfasst eine Spurgasse, ein Cross-Slalom, eine enge Wende, eine Geschicklichkeitsübung mit Pylonentransport sowie das Durchfahren einer „Acht“. Jeder kann für sich entscheiden, ob dieser Parcours absolviert wird.

Fahrradcodierung: keine Carbonrahmen! – Akkuschlüssel, Ausweis und Eigentumsnachweis nicht vergessen!

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Der Code auf dem Rahmen des Fahrrades ist vergleichbar mit einem Kfz-Kennzeichen. So kann die Polizei oder das Fundbüro leicht ermitteln, wer der Besitzer des Fahrrades ist. Sichergestellte oder herrenlose Fahrräder, die codiert sind, können in kurzer Zeit ihren Besitzern zugeordnet und zurückgegeben werden.

Neben dem Fahrrad müssen ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden. E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.