Unfallflucht an der Zufahrt zum TTZ – 3000 Euro Schaden an schwarzem Tiguan

Der bei einer Unfallflucht an der Beifahrerseite erheblich beschädigte schwarze VW Tiguan parkte am Mittwoch, 26. April, nur kurz in der Straße Am Mühlgraben in der Zufahrt zum TTZ. Der Fahrer holte jemanden beim Nebeneingang, welcher mit einem Rollator bewältigt werden kann, ab. In dieser Viertelstunde, zwischen 13.45 und 14 Uhr, passierte der Unfall, mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Die Polizei sicherte an dem schwarzen Tiguan hellen, mutmaßlich weißen Fremdlack. Die Unfallfluchtermittler bitten um sachdienliche Hinweise. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein rangierendes oder wegfahrendes Auto bemerkt? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu der Kollision gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer bzw. Fahrerin geben? Wo steht seit Mittwochnachmittag ein frisch beschädigtes helles, eventuell weißes Fahrzeug mit schwarzen Fremdlackspuren? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Ortsschild gestohlen

Die Tatzeit des Diebstahls der Ortstafel „Rauschenberg“ auf der Himmelsberger Straße steht nicht fest. Festgestellt wurde das Fehlen am Montag, 20. März. Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem jetzt angezeigten Diebstahl stehen, bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bad Endbach – Graffiti am Aussichtsturm

Unbekannte brachten vor Donnerstag, 27. April, Graffiti am Aussichtsturm „Auf der Wade“ an und richteten damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Unfallflucht am Erlenring – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Am Donnerstag, 27. April, um 07.45 Uhr, stellte der Fahrer seinen blauen VW Polo auf dem Parkplatz des Studentenwerks im Erlenring ab. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden hinten links fest. Nach den Spuren stieß ein anderes Fahrzeug bei einem Ein- oder Ausparkmanöver gegen den Polo. Der Verursacher fuhr nach der Kollision weiter. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat in der fraglichen Zeit ein „enges“ Fahrmanöver eines ein- oder ausparkenden Autos gesehen? Wer hat ein typisches Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein rangierendes oder auch wegfahrendes Auto gesehen? Wer kann sachdienliche Hinwiese zu der geschilderten Unfallflucht geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einblicke für viele kleine Miss Marples am Girls’Day 2023

Einen aufregenden und lebhaften Tag verbrachten mehr als 80 Mädchen am Girls’Day bei der Polizei in Mittelhessen. Polizeipräsident Bernd Paul ließ es sich nicht nehmen die jungen Schülerinnen aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums auf dem Gelände in der Ferniestraße zu begrüßen. Erst seit 1981 gibt es Frauen bei der uniformierten Polizei des Landes Hessen. Elke Liebermann-Weber, zwischenzeitlich im wohlverdienten Ruhestand, war eine der Ersten. Mit der Gleichstellungsbeauftragten der Behörde, Anja Aßmann berichtete sie von ihren Erlebnissen und Erfahrungen aus einer Zeit, als die Polizei noch Männerdomäne war. In Kleingruppen erkundeten die Nachwuchs-Polizistinnen schließlich das Gelände. Die Führungen gewährten Einblick in Einsatzzentrale und Befehlsstelle. Ein Blick in das Gewahrsam durfte natürlich auch nicht fehlen. Auf dem Hubschrauberlandeplatz stellte der Verkehrsdienst Funkwagen und Streifenmotorräder aus, bei denen die Mädels auch das Blaulicht bedienen und mal Probesitzen durften. Wie schwer die polizeiliche Schutzausstattung tatsächlich ist und welche Einsatzmittel es gibt, erklärte Martin Sames, ein versierter Einsatztrainer der Bereitschaftspolizei. Was ein Fingerabdruck den Ermittlern verrät brachte Elke Münzfeld vom Erkennungsdienst aus der Wetterau verständlich nahe. Auch hier konnten die Teilnehmerinnen selbst aktiv werden. Wie Miss Marple machten sie sich auf die Suche nach den feinen Linien und sicherten sie. Nach einer kleinen Mittagspause stellte die Wachpolizei den Gefangentransportwagen auf dem Hubschrauberlandeplatz vor. Das Programm, so vielseitig wie die Tätigkeitsfelder des Polizeiberufs, rundeten die Diensthundeführer aus dem Lahn-Dill-Kreis ab. Die Präsentation des Gehorsams der Fellnasen, als auch deren Spürsinn und ihre Fähigkeiten als Schutzhund, beschlossen den Girls`Day 2023. Mit einer Apfelbox und vielen schönen Erinnerungen kehrten die Girls in ihre Familien zurück. Vielleicht sieht man die eine oder andere in einigen Jahren als Kollegin wieder.