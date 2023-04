Verkehrsunfall mit Motorrad

Eichenzell. Ein 49-jähriger Krad-Fahrer aus Eichenzell erlitt bei einem Unfall am Mittwoch (26.04.) leichte Verletzungen. Seine 50-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Eichenzell, wurde schwer verletzt. Der Krad-Fahrer befuhr gegen 12 Uhr in Eichenzell die K60 aus Richtung Melters kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. In einer leichten Linkskurve kurz vor dem Lingeshof kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Die 50-jährige Sozius-Fahrerin stürzte vom Krad und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Krad-Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (26.04.). Eine 41-jährige Seat-Fahrerin befuhr gegen 13.35 Uhr die Goethestraße in aufsteigender Richtung und kam in Höhe der Hausnummer 11 aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte sie zwei ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkstreifen abgestellte Pkw und die Metallumrandung eines Baumes.

Polizeistation Fulda

Unfallflucht am Kolpinghaus

Hünfeld. Im Zeitraum von Dienstag (25.04.), gegen 12 Uhr, bis Mittwoch (26.04.), gegen 9 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht am Kolpinghaus. Im Bereich des Seiteneinganges in der Hindenburgallee, beschädigte eine unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Mauer im Bereich eines Behindertenparkplatzes. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten vorläufigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Kastenwagen gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Donnerstag (27.04.), in der Zeit von 8.50 Uhr bis 12 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Toyota seitlich auf einem Parkplatz in der Nürnberger Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugseite sowie im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Es entstand Schaden von circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitag (21.04.), gegen 8 Uhr, bis Donnerstag (27.04.), gegen 19:30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug seitlich gegen den am rechten Fahrbahnrand der Straße „Am Falkenblick“ geparkten, silberfarbenen Mazda 6 eines 18-Jährigen aus Bad Hersfeld. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Drei Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen gestoppt

Gersfeld. Zu Wochenbeginn fielen Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hilders gleich drei Fahrzeugführer auf, die augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug führten.

Am Montagnachmittag (24.04.), gegen 15 Uhr, kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten einen 20-jährigen Fahrer schwarzen Opel Tigra aus Gersfeld am Ebersberger Platz. Da der Verdacht bestand, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv ausfiel. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme bei dem Gersfelder durchgeführt.

Bereits am Dienstagabend (25.04.), gegen 20.30 Uhr, bemerkten die Beamtinnen und Beamten bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Wasserkuppenstraße dann bei einem 28-jährigen Mann aus dem Oberbergischen Kreis ebenfalls Anzeichen auf berauschende Mittel am Fahrzeugsteuer. Auch hier ergab ein Vortest, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert haben musste. In seinem weißen Iveco fanden die Hilderser Polizistinnen und Polizisten außerdem weitere Drogen auf und stellten diese sicher. Auch bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Doch auch ein dritter Verkehrssünder entging dem Blick der aufmerksamen Hilderser Polizeibeamtinnen und -beamten etwa drei Stunden später, gegen 23.20 Uhr, nicht. Bei einer Kontrolle in der Berliner Straße stellte sich heraus, dass der 42-jährige Mann aus Rumänien Rauschmittel zu sich genommen hatte, bevor er mit seinem Fiat Ducato im öffentlichen Verkehrsraum fuhr. Auf einen positiven Drogenvortest folgte auch bei diesem Mann eine Blutentnahme. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro hinterlassen.

Allen drei Fahrzeugführern untersagten die Beamtinnen und Beamten im Anschluss die Weiterfahrt. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Ohne Führerschein und unter Einfluss berauschender Mittel am Fahrzeugsteuer gestoppt

Fulda. Den Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg am Donnerstagabend (27.04.), gegen 20 Uhr, auf der B27 – von der Anschlussstelle der A 7 Fulda-Nord stadteinwärts – eine Mercedes C-Klasse durch unsicheres Fahrverhalten auf. Dies veranlasste die Beamten dazu, den Pkw einer Kontrolle unterziehen zu wollen. Der Fahrzeugführer ignorierte jedoch die Anhaltesignale des Streifenwagens, beschleunigte und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet. Das Auto konnte schließlich in der Ahornstraße gestoppt und kontrolliert werden. Da der 51-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ein Drogenvortest sowie ein Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigten den Verdacht der Beamten. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Fahrer zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Allen drei Männern wurde in der Folge die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss sich nun wegen des nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Gegen den 39-jährigen Fahrzeugbesitzer und Mitfahrer wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Nach Einbruch in Werkstatt – Zeugen gesucht

Feldatal. Eine Werkstatt in der Ermenröder Straße wurde am frühen Montagmorgen (24.04), zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Zunächst brachen die Einbrecher ein rückwärtiges Zugangstor gewaltsam auf. Anschließend entwendeten die Täter zwei dort abgestellte Oldtimer sowie fünf Diagnosegeräte, eine Überwachungskamera und drei Festplatten. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen 1992 gebauten, schwarzen Porsche 968 mit schwarzem Targadach und einen silber-grauen Mercedes Benz W124 T, Baujahr 1989. Das gesamte Stehlgut hat einen Wert von etwa 80.000 Euro. Außerdem hiterließen die Unbekannten circa 1.000 Euro Sachschaden in den gewerblichen Räumen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dieseldiebstahl

Alsfeld. Aus einem weißen Mercedes Benz Actros stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (27.04.) eine noch unbekannte Menge Diesel. Hierfür brachen die Täter den Tankdeckel des in der Straße „Am Kreuzweg“ in Altenburg abgestellten Fahrzeugs auf. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Eine bislang unbekannte Person urinierte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Mittwoch (26.04.), zwischen 16.20 Uhr und 16.45 Uhr, auf die Klaviatur sowie die Pedale einer Kirchenorgel in der Straße „Kirchplatz“. Das Instrument wurde hierdurch nachhaltig beschädigt und muss durch einen Orgelbauer aufwendig gereinigt werden. Ein genauer Sachschaden ist aktuell noch nicht bekannt, dürfte sich jedoch ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit sowie kurz zuvor oder danach, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.