Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Trickdiebstahl von Sonnenbrillen endet im Gefängnis

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.04.2023 gegen 16:00 Uhr wurden aus einem Optikergeschäft in der Innenstadt von Bad Dürkheim fünf hochwertige Sonnenbrillen entwendet. Ein 26-Jährige verwickelte eine Verkäuferin in ein Beratungsgespräch und lies sich u.a. eine Sonnenbrille der Marke Prada zeigen. Als die Verkäuferin sich kurzzeitig einer anderen Kundin zuwendete, nutze dies der Täter geschickt aus, nahm steckte weitere vier hochpreisige Sonnenbrillen im Gesamtwert von 800 Euro ein und verließ das Geschäft. Die Verkäuferin konnte noch sehen, dass aus der Hosentasche des Diebes eine Sonnenbrille samt Preisschild herausschaute. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 26-Jährige in einem anderen Optikergeschäft angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten jedoch keine Sonnenbrillen mehr aufgefunden werden. Ob er diese an einen Mittäter übergeben oder an einer nicht bekannten Stelle deponiert hatte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bei weiteren Hinweisen zum Täter oder zum Diebesgut bittet die Polizei Bad Dürkheim um Kontaktaufnahme unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de Bei der Überprüfung der Personalien konnte schließlich noch festgestellt werden, dass gegen den 26-Jährigen ein aktueller Haftbefehl vorliegt. Daher wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Auch an diesem Beispiel sieht man wieder: Unrecht Gut, tut selten gut.

Bad Dürkheim: Durch Trick von Unfallstelle geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.04.2023 gegen 16:45 Uhr wurde ein in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein Mercedes Benz beschädigt. Eine 67-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes vom Parkplatz eines Getränkemarktes kommend, die Bruchstraße in Fahrtrichtung Bäckerei Görtz. Aufgrund von hohen Verkehrsaufkommen und stockendem Verkehr musste sie verkehrsbedingt kurzzeitig stehen bleiben. Aufgrund unzureichendem Abstandes fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Transporters auf den Mercedes auf. Nachdem der Fahrer des VW ausgestiegen war und sich entschuldigt hatte, forderte er die 67-Jährige auf umzuparken, sodass der Verkehr wieder fließen könne. Dies nutzte der Fahrer dann schließlich aus und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die 69-Jährige informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des VW als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrer an der Halteranschrift im Bereich Worms wurden aufgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Lambrecht: Ermittlungen gegen Pflegekraft

Lambrecht (Pfalz) (ots) – Am Abend des 20.03.2023 wurde die Polizei Neustadt/Weinstraße von Angehörigen einer damals 49-jährigen pflegebedürftigen Frau informiert, dass diese von ihrer Pflegerin über mehrere Tage alleine und unversorgt in der Wohnung zurückgelassen wurde. Die Geschädigte war beim Eintreffen der Polizeikräfte dehydriert. Eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Neustadt hat die 27-jährige Pflegerin die Wohnung der Geschädigten am Abend des 17.03.2023 verlassen und sich nicht weiter um diese gekümmert. Außerdem soll die 27-Jährige Bargeld gestohlen haben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei Neustadt, insbesondere zu den Hintergründen, dem Motiv und den Umständen der Tat dauern weiter an.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):