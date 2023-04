Schlägerei am Chinon-Platz

Hofheim (ots)-(da) – Am Donnerstag 27.04.2023 gegen 21:50 Uhr wurde die Polizei zu einer größeren Auseinandersetzung am Chinon-Platz in Hofheim gerufen. Nach ersten Ermittlungen trafen 2 zerstrittene Gruppierungen mit insgesamt ca. 20 Personen im Alter von 19-28 Jahren zufällig aufeinander. Aufgrund diverser, privater Streitigkeiten in der Vergangenheit kam es alsbald zu einem Handgemenge der Beteiligten, bei dem diese auch Pfefferspray, einen Schlagstock sowie ein Messer einsetzten.

Hierdurch wurden 4 Personen verletzt und bedurften einer ärztlichen Behandlung in nahe gelegenen Krankenhäusern. Die Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich.

Aufgrund der zunächst unklaren Sachlage war die Polizei zwischenzeitlich mehreren Streifenwagen vor Ort. Sämtliche Tatverdächtige konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung festgestellt und festgenommen werden. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Einbruch in Lorsbacher Tankstelle

Hofheim-Lorsbach (ots)-(da) – Am frühen Freitagmorgen 28.04.2023 drangen zwei bisher unbekannte, männliche Personen in eine Tankstelle in Hofheim-Lorsbach ein und entwendeten Zigaretten aus der Auslage der Verkaufsfläche.

Gegen 03:00 Uhr schmissen sie mittels eines Gullideckels die Glasfront des Tankstellengebäudes in der Hofheimer Straße ein, um anschließend in die Innenräume zu gelangen. Hier entwendeten sie eine größere Menge an Zigaretten. Nach ersten Einschätzungen erbeuteten Sie Waren im Wert von ca. 3.000 EUR. Der Sachschaden durch die zerstörte Glasfront wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Die beiden Männer wurden bei ihrer Tat durch die Videoüberwachung der Tankstelle aufgezeichnet:

Einer der beiden ist 175-180cm groß und hat eine schlanke, sportliche Statur. Weiterhin trug er dunkle Oberbekleidung, dunkle Kappe, eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung sowie schwarz/weiße Sneaker.

Der andere Tatverdächtige ist 180-185cm groß, trug einen hellen Fischerhut, dunkles Oberteil sowie eine medizinische Maske, unter der ein Bart zu erkennen war.

Darüber hinaus besteht möglicherweise ein Tatzusammenhang mit einer dunklen Limousine, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefallen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Einbruch in Rohbau

Hochheim (ots)-(da) – Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 26.04.2023, 16:00 Uhr bis 27.04.2023, 08:00 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände in Hochheim, entwendeten jedoch nichts. Hierzu überwanden sie zunächst den Bauzaun des Rohbaus eines Einfamilienhauses im Eugenie-Hummel-Ring, um anschließend eine Zugangstür gewaltsam aufzubrechen.

Im Objekt selbst durchsuchten sie die Räumlichkeiten, bis sie schlussendlich ohne Stehlgut in unbekannte Richtung flüchteten. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

(da) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

