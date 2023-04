Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Montag 01.05.2023 ist der Endspieltag im Kreispokal der Jugend und wir sind mit dabei. Wir werden zwar nicht auf dem Platz stehen, dafür informieren wir aber am Feldrand über den Polizeiberuf. Wenn Du also einen abwechslungsreichen Beruf suchst, gerne im Team arbeitest und Dich täglich weiterentwickeln möchtest, dann komm vorbei und informiere dich.

Von 13-18.00 Uhr beantworten wir Dir alle Fragen rund um den Polizeiberuf, die Bewerbungsvoraussetzungen und den Bachelorstudiengang Polizeidienst der Polizei Rheinland-Pfalz. Das Endspiel im Kreispokal findet in der Bezirkssportanlage Gartenstadt statt.

Wir freuen uns auf Dich.

Weitere Infos zum Polizeiberuf findest Du unter https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Hast Du vorab schon Fragen oder kannst zu dem Termin nicht kommen?

Gerne beantworten wir Deine Fragen auch telefonisch oder per E-Mail. Schreib‘ uns eine Mail an piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de

Die Telefonnummern der Einstellungsberater der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 findest Du unter https://s.rlp.de/ABcy8

Daneben steht Dir auch die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Frau Solveig Hallstein, unter der Nummer 0621 963-1699 oder per

E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de zur Verfügung.