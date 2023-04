Mannheim: PUR begeistert 15.000 Fans in der SAP Arena

Mannheim – Längst ist es kein Geheimnis mehr: Die Gruppe PUR zählt zu den Lieblingsbands, die in der Rhein-Neckar-Metropolregion begeistern. Am vergangenen Mittwoch (26.04.2023) kamen rund 15.000 Zuschauer in die SAP Arena, um eine der ältesten deutschen Bouybands live zu erleben.

Bevor sie auf die Bühne kamen, heizte die A cappella Gruppe Naturally 7 die Stimmung an. Dem Mannheimer Publikum ist diese Gruppierung nicht neu, denn sie war hier vor vor einigen Jahren schon einmal im Rahmem der „Night of the Proms“ ebenfalls zu Gast.

Eine perfekte Lichtshow setzte danach PUR ins Rampenlicht. Eines war jedenfalls sicher: Der größte Teil der Mannheimer Besucher waren textsicher und somit gestaltete sich fast jedes der Lieder zu einem gewaltigen Chorgesang. Spätestens bei „Funkelperlenaugen“ wurde dies lautstark deutlich, denn die Musiker verließen die Bühne und der 15.000-köpfige Stimmenchor brachte die SAP Arena zum beben.

Die Künstler verstanden es, die Begeisterungsstürme zu säen und natürlich auch zu ernten. Vor allem die älteren Titel, die längt bei vielen Menschen zu wahren Ohrwürmern geworden sind, löste Begeisterung aus.

Nach über zwei Stunden Konzert tobte das Publikum und erst nach ein paar Zugaben konnten die Musikler die Bühne verlassen.

PUR live zu erleben war in Mannheim wieder ein wahres Erlebnis. Wer sich auf die Musik und die Stimmung einließ, erlebte eine gigantische Show der Musiker, die noch lange Zeit nachhallen wird.

Naturally 7

Pur