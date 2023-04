Freinsheim: Liederabend mit Hanna-Elisabeth Müller am 20. Mai 2023

Freinsheim – Eine Pfälzerin, die mit ihrer Stimme inzwischen „die Bretter, die die Welt bedeuten,“ erobert hat! Ihre Ausbildung holte sich die Sopranistin u. a. bei Dietrich Fischer-Dieskau und Thomas Hampson. Den internationalen Durchbruch erreichte sie 2014, an der Seite von Renée Fleming, unter der Leitung von Christian Thielemann, bei den Salzburger Osterfestspielen. Inzwischen ist sie Gast u. a. an der Met in New York, an der Mailänder Scala, oder immer wieder an der Bayerischen Staatsoper.

Mit ihrer Vielseitigkeit ist Hanna-Elisabeth Müller auch regelmäßig Gast auf den Konzertpodien. Sie ist u. a. in Beethovens 9. Symphonie bei der Sächsischen Staatskapelle unter Christian Thielemann oder mit Mahlers 2.Symphonie und dem Orchestre de Paris unter Semyon Bychkov in Paris zu hören. Einige Höhepunkte der letzten Jahre waren Strauss’ „Vier letzte Lieder“und Orchesterlieder mit dem WDR Sinfonieorchester Köln und Christoph Eschenbach, Bergs „Sieben Frühe Lieder“bei den Berliner Philharmonikern und Paavo Järvi oder Schumanns „Faustszenen“beim Eröffnungskonzert von Daniel Harding beim Orchestre de Paris.

Mit ihrer festen Klavierpartnerin Juliane Ruf gab die Sopranistin 2018 ihr Lied-Debüt an der Mailänder Scala und in der Londoner Wigmore Hall und, wie könnte es anders sein, zur Freude unserer Klassikfans auch schon zweimal im Von-Busch-Hof, Freinsheim.

Die Komponisten der Lieder ihres jetzigen Programms werden sein: Edvard Grieg (1843-1907) „Sechs Lieder op. 48“, Samuel Barber (1910-1981) „Hermit Songs“, Ernest Chausson (1855-1899) Liedauswahl und William Walton (1902-1983) „Three Songs“.

Freuen Sie sich auf diesen exklusiven Konzertabend am Samstag, 20.05.2023, 19:00 Uhr, im Kulturzentrum Von-Busch-Hof in Freinsheim. Einlass ist ab 16:30 Uhr.

Über die Website vbh-konzertant.de können Sie Ihre Kartenbestellung tätigen. (Es ist zu empfehlen, recht bald die Karten zu bestellen, denn es liegen schon etliche Kartenbestellungen vor.)

Die Eintrittspreise sind wie folgt: Erwachsene € 23,50, Schüler/Studenten € 7,00.

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte zu erwerben.