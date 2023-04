Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 26.04.23, wurde bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern eine Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Bereits am 19.04.2023 gegen 12:30, kam es in der Eichamtstraße wegen einer Meinungsverschiedenheit, über die Straßen- und Gehwegbenutzung zu einer Auseinandersetzung, zwischen einem 68-jährigen Fußgänger und einem Radfahrer.

Der Radfahrer habe den Fußgänger, welcher an einer Krücke lief, zu Boden geschubst, sodass er zu Boden fiel und bewusstlos gewesen sei. Eine bislang noch unbekannte Zeugin hatte den Rettungsdienst verständigt. Der leicht verletzte Fußgänger wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Bei dem unbekannten Radfahrer soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann, schlanke Figur, kurze dunkle Haare, Vollbart, gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht

Klingenmünster (ots) – Am 26.04.23, zwischen 11:30 und 13:30 Uhr, wurde in der Straße „Im Winkel“, ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Opel Corsa mit SÜW-Zulassung, beschädigt. Beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den Pkw und richtete einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Warnhinweis: „Dachhaie“ unterwegs

Edenkoben (ots) – Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche der sogenannten „Dachhaie“. Erneut meldeten gestern Anwohnern der Klosterstraße sowie Bewohnern der Gartenstraße aus Altdorf Unbekannte, die Montagearbeiten an ihren Anwesen durchführen wollten. In allen Fällen handelten die Betroffenen richtig: Sie schickten die Ganoven weg und verständigten die Polizei.

Während in Edenkoben die angeblichen Arbeiter mit einem orangefarbenen Fahrzeug unterwegs gewesen sein sollen, wurde in Altdorf ein Arbeiter mit einem weißen Kastenwagen auffällig. Eine unmittelbare Fahndung verlief ergebnislos. Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Reparaturen sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.