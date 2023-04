Dieb gesucht

Wörth (ots) – Am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr konnte eine Anwohnerin in den Staudenäckern eine Person beobachten, die sich kurzeitig in ihrem Hof aufhielt. Wie sich später herausstellte, fehlte am Fahrrad, welches im Hof abgestellt war, die dazugehörige Fahrradtasche samt Inhalt. Das Diebesgut wird auf ca. 180 Euro beziffert.

Die Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, trug graues Sweatshirt und Jeans. Sehr auffällig dürfte sein, dass die Person ein Barett als Kopfbedeckung trug.

Hat jemand ähnliche Feststellungen gemacht oder eine Person mit Barett gesehen, so bittet die Polizei Wörth um Mitteilung unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kindergarten

Freisbach (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in den Kindergarten in Freisbach ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallfahrzeug gesucht

Weingarten (ots) – Am Samstagmorgen (10:30 Uhr) streifte eine 81-jährige Autofahrerin ein in der Schloßgasse am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend verständigte sie die vermeintliche Eigentümerin des Fahrzeugs, um die Schadensregulierung zu klären.

Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei gar nicht um die Eigentümerin handelte. Das beschädigte Fahrzeug war anschließend nicht mehr vor Ort. Gesucht wird somit der/die Eigentümer/in eines weißen PKW´s, der am Samstag in der Schloßgasse geparkt war und einen frischen Unfallschaden aufweist.

Verkehrskontrolle

Kandel (ots) – Am Mittwoch zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth in Kandel eine Verkehrskontrolle durch. Überwacht wurde die Beachtung des Stopp-Schildes an der Einmündung der Industriestraße zur L542. Es ergaben sich sieben Verstöße gegen das unbedingte Haltegebot und zwei Mängelberichte.

Versuchter Einbruch in Grundschule

Schwegenheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter in die Grundschule von Schwegenheim einzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.