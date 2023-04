Schwerst Verletzter bei Betriebsunfall

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023 gegen 11:00 Uhr, kam es bei der BASF zu einem Betriebsunfall bei Wartungsarbeiten. Bei einer Verpuffung wurden ein 46-jähriger und ein 52-jähriger Mitarbeiter verletzt.

Der 46-jährige wurde hierbei schwerstverletzt und durch einen Notarzt in ein nahe liegendes Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

15-Jährigen erpresst und geschlagen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Zwei bislang unbekannte Jugendliche forderten am Mittwoch (26.04.2023), gegen 12.50 Uhr, die Herausgabe einer Tasche eines 15-Jährigen und drohten mit Schlägen. Die Täter und der 15-Jährige befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Buslinie 73 im Bereich der Haltestelle „Maudacher Schloss“.

Als der 15-Jährige seine Tasche übergab, meldete er den Vorfall dem Busfahrer, der die Jugendlichen zur Rede stellte und die Täter dazu brachte die Tasche wieder zurückzugeben. Der 15-Jährige und die beiden Täter stiegen im Bereich der Hermann-Hesse-Straße aus.

Als der Bus außer Sichtweite war, griffen die beiden Jugendlichen den 15-Jährigen an und schlugen auf ihn ein. Dem 15-Jährigen gelang schließlich die Flucht zu einer nahe gelegenen Schule. Beide Täter waren zwischen 17 und 18 Jahre alt.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 26.04.2023, 21:30 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Ein 17-Jähriger wurde hierbei von einer Gruppe von ca. 8-10 männlichen Jugendlichen, nach einem vorgegangenen Streit, in der Kärntner Straße abgepasst und geschlagen. Der 17-Jährige erlitt hierdurch eine blutende Nase und Nackenschmerzen.

Die Täter flüchteten im Anschluss. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autos beschädigt – Täter ermittelt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein 69-Jähriger beschädigte am Mittwoch (26.04.2023, 16:55 Uhr) mutwillig drei in der Schanzstraße geparkte Autos mit einem Nagel. Hierbei wurde er durch mehrere Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Der Täter konnte noch vor Ort durch die Polizei gestellt werden. Der 69-Jährige gab als Grund für seine Tat an, sich schon seit längerem über die Parksituation in der Schanzstraße zu ärgern.

Laut Angaben der Zeugen sei der Täter bereits einige Tage zuvor in der Schanzstraße unterwegs gewesen. Ob es zu weiteren Straftaten kam, muss noch ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Hotel

Ludwigshafen (ots) – Zwei Unbekannte brachen am Mittwoch (26.04.2023), um 2.36 Uhr, in ein Hotel in der Bahnhofstraße ein. Dort wurde aus einem Kaffeeautomaten Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit 300 Euro.

Ein Täter trug eine dunkle Hose, eine Jacke mit Kapuze und graue Schuhe mit weißer Sohle. Darüber hinaus hatte er einen hellen Rucksack mit dem „Nike“ Logo. Der zweite Täter trug ebenfalls eine Kapuzenjacke, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und blau Jeans.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Einfluss von Cannabis gefahren

Ludwigshafen (ots) – Bei einer am Donnerstagmorgen (27.04.2023, 00:32 Uhr) durchgeführten Verkehrskontrolle in der Mundenheimer Straße konnten bei einem 21-Jährigen Autofahrer aus Neuhofen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Konsum von Cannabis.

Zudem konnten bei einer im Anschluss durchgeführten Durchsuchung des Autos ein Joint aufgefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert, welche die Geeignetheit des Fahrers überprüft.

Unfall mit verletztem Kind

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 26.04.2023, 13:15 Uhr, fuhr ein 11-jähriges Kind mit seinem Fahrrad den Adlerdamm entlang. Als der Junge die Straße überqueren wollte, übersah er zwei Autos, welche den Adlerdamm aus Richtung Saarlandstraße befuhren.

Die Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und stießen mit dem Fahrrad des Jungen zusammen. Hierdurch fiel der Junge zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu, welche vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt wurden.

Die Angehörigen des Kindes wurden verständigt.

Unfall mit Verletzten

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch (16.04.2023) kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. Der erste Unfall ereignete sich um 17:00 Uhr in der Anilinstraße. Der 82-Jährige Unfallverursacher fuhr hierbei auf einen vor ihm befindlichen 54-Jährigen Leichtkraftradfahrer auf, welcher verkehrsbedingt an der Einmündung zur Carl-Bosch-Straße anhalten musste. Der 54-Jährige stürzte und klagte im Nachgang über Schmerzen in der Schulter.

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 16:27 Uhr in der Sternstraße. Hierbei stieß ein 49-Jähriger Autofahrer, welcher in die Kopernikusstraße abbiegen wollte, mit einem 24-Jährigen Fahrradfahrer, welcher auf dem Radweg unterwegs war, zusammen. Der Radfahrer stürzte und erlitt hierdurch Prellungen und Schürfwunden.

Ohne Versicherungsschutz gefahren

Ludwigshafen (ots) – Bei einer am Mittwochmorgen (26.04.2023, 06:59 Uhr) durchgeführten Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrads in der Keplerstraße konnte festgestellt werden, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Bei dem Kennzeichen handelte es sich um ein grünes Kennzeichen aus dem Jahr 2022. Der 22-Jährige Fahrer konnte keinen neuen Versicherungsschutz vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Jeweils zum 1. März muss das Versicherungskennzeichen gewechselt werden, im Jahr 2023 von Grün auf Schwarz. Das Kennzeichen läuft nach einem Jahr ab und muss somit jährlich erneuert werden. Das Fahren ohne gültiges Versicherungskennzeichen stellt eine Straftat dar und kann mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden.

Langfinger unterwegs – Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch (26.04.2023, 12:15 Uhr – 19:20 Uhr) kam es im Stadtgebiet an unterschiedlichen Orten zu vier Taschendiebstählen, bei welchen die darin befindlichen Geldbörsen mit insgesamt mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen wurden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen

Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. – Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. – Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. – Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. – Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln: