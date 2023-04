Ladendieb sichert gewaltsam seine Beute und bringt sie anschließend zurück

Speyer (ots) – Am 26.04.2023 gegen 15:20 Uhr wollte ein 41-jähriger Mann mit einer Packung Zwiebeln und einem Tiefkühlhähnchen den Kassenbereich eines Supermarktes in der Tullastraße verlassen, ohne diese Waren zu bezahlen. Nach der Kasse sprach ihn die 53-Jährige Filialleiterin an und verlangte die Herausgabe der unbezahlten Waren.

Der Mann wurde aggressiv, packte die 53-Jährige an den Armen, stieß sie von sich und flüchtete aus dem Supermarkt. Kurz nach seiner Flucht erschien er erneut im Markt, warf die entwendeten Waren in die Auslage und flüchtete erneut.

Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung kontrollierten die Beamten der Polizei Speyer den 41-Jährigen im Nahbereich.

Mann zerkratzt neun Fahrzeuge – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am 26.04.2023 gegen 19:37 Uhr beobachte eine Zeugin einen Mann, der im Georg-Hufnagel-Weg an 9 Fahrzeugen den Lack mit einem Schlüssel verkratzte. Abschließend entfernte sich der Mann in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Trotz sofortiger Absuche, konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei vor: ca. 35 Jahre, normale Figur, lange hellblonde Haare hinten zu einem Zopf zusammengebunden, schwarze Kapuzenjacke, In-Ear Kopfhörer im Ohr.

Wer kann Hinweise zu der gesuchten Person geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.