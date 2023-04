Keiner will nachgeben – 45 Minuten gegenüber gestanden

Böhl-Iggelheim (ots) – Zu einem Einsatz der ungewöhnlichen Art wurden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwochabend gerufen. In der Schulstraße begegneten sich ein 65-jähriger Fahrradfahrer und ein 55-jähriger Pkw-Fahrer, beide aus Böhl-Iggelheim.

Vor Ort stellte sich die Situation dann so da, dass die beiden Verkehrsteilnehmer seit knapp einer dreiviertel Stunde in der ein und derselben Position verharrten und keiner der beiden den anderen passieren lassen wollte, obwohl dies beiden möglich gewesen wäre.

Erst nach Aufforderung der Polizei an beide Streithähne, unverzüglich zur Seite zu fahren, konnten beide ihre Fahrt fortsetzen. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Verfahren wegen Nötigung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt.

Vorfahrt missachtet

Schifferstadt (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer kam es am Mittwochabend in der Straße Am Leutbusch. Zuvor hatte ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Schifferstadt aus der Mozartstraße kommend die Vorfahrt eines 22-jährigen Pkw-Fahrers aus Frankenthal missachtet.

Durch den anschließenden Aufprall stürzte der Fahrradfahrer und zog sich hierbei Verletzungen am rechten Ellbogen sowie mehrere Schürfwunden am Knie und am Schienbein zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Dudenhofen (ots) – Am 26.04.2023 gegen 17:28 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein PKW Fahrer gerade auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße eine 0,2 Liter Flasche Wodka getrunken hätte und nun mit dem PKW weggefahren wäre. Der aufmerksame Mitteiler verfolgte den Mann bis in die Harthauser Straße.

Nach Eintreffen der Polizei wurde der 46-jährige Fahrzeugführer kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Mehrere Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am vergangenen Dienstag und Mittwoch wurden im Bereich der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden unter anderem sechs Gurtverstöße und zwei Handyverstöße, darunter einer beim Führen eines E-Rollers, festgestellt und geahndet.

Bei der Kontrolle eines 36-jährigen Pkw-Fahrers aus Schifferstadt konnten technische Veränderungen an dessen Fahrzeug festgestellt werden, die in der Folge zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte, da die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt war.