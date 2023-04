Aus Eifersucht verprügelt

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise aus Eifersucht hat am Montagabend eine

25-Jährige im Stadtgebiet eine andere Frau verletzt. Die 18-Jährige war unter

anderem Schlägen, Tritten und Beleidigungen ausgesetzt. Sie erlitt im

Kopfbereich Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wegen der

Attacke ermittelt jetzt die Polizei. Sie wirft der 25-Jährigen gefährliche

Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung vor. |erf

Schlägerei auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Zwischen 20 und 30 Jugendliche waren nach Angaben von

Zeugen am Mittwoch auf dem Betzenberg an einer Schlägerei beteiligt. Mindestens

eine Person wurde leicht verletzt.

Vermutlich wegen eines vorausgegangenen Streits war es gegen 14:30 Uhr in der

Rousseaustraße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

gekommen. Bis zu 30 Personen sollen eine kleinere Gruppe abgepasst und

attackiert haben, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Mehrere Personen

schlugen oder traten dabei auf einen 16-Jährigen ein. Der Jugendliche wurde

leicht verletzt. Nach Zeugenaussagen sollen sich mindestens drei Täter im

Hintergrund gehalten haben, diese hätten Messer und eine Glasflasche in der Hand

gehalten. Weitere Jugendliche haben das Geschehen mit Handykameras gefilmt. Die

Schläger flüchteten nach der Tat. Die Polizei fahndete nach ihnen. Einsatzkräfte

kontrollierten mehrere Personen und stellten ihre Personalien fest. Eine

Beteiligung an der Auseinandersetzung stritten die Kontrollierten ab. Die

Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des

Landfriedensbruchs dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen

Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wer hat eine Schlägerei beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend in der

Fußgängerzone unterwegs waren und gegen 19 Uhr am Fackelrondell eine Beobachtung

gemacht haben. Um diese Zeit ging bei der Polizei die telefonische Meldung ein,

dass es vor der Mall eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gegeben habe. Eine

der Personen habe auch eine Axt mit sich geführt. Das Gerangel habe sich

allerdings schon aufgelöst und die Beteiligten seien in unterschiedliche

Richtungen davongelaufen.

Trotz einer sofortigen Fahndung im gesamten Innenstadtbereich konnten keine

Feststellungen mehr getroffen werden. Zeugen, die weitere Hinweise auf die

Gruppe oder ihre Fluchtrichtungen geben können, werden gebeten, sich unter der

Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Außer Diebesgut auch Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Strafanzeigen hat sich eine Frau aus dem

Stadtgebiet am Mittwoch eingehandelt. Gegen die 65-Jährige wird jetzt sowohl

wegen Ladendiebstahls als auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt.

Die Frau war zunächst kurz vor 14 Uhr in einem Supermarkt in der Mannheimer

Straße beim Klauen aufgefallen. Der Hausdetektiv beobachtete die Diebin dabei,

wie sie mehrere Gegenstände in ihre Tasche steckte und anschließend den

Kassenbereich passieren wollte, ohne die Sachen zu bezahlen. Nachdem der

Sicherheitsmitarbeiter die 57-Jährige in sein Büro gebeten hatte und dort ihre

Tasche geleert wurde, kamen Waren im Gesamtwert von mehr als 100 Euro zum

Vorschein.

Doch nicht nur das – auch ein Mäppchen mit einer weißen, pulvrigen Substanz

wurde gefunden. Ein erster Schnelltest ergab, dass es sich um Amphetamin handeln

dürfte. Die 57-Jährige machte keine Angaben zur Herkunft. Die Substanz wurde

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Skoda auf Parkplatz gerammt

Kaiserslautern (ots) – In der Hermann-Löns-Straße ist ein Skoda Fabia gerammt

und beschädigt worden. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Die

Polizeiinspektion 1 sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Nummer 0631

369-2150.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen muss es am Dienstag zwischen 16.25 und 18.20

Uhr zu dem Unfall gekommen sein. Der Pkw stand in dieser Zeit in Höhe des Hauses

Nummer 25 auf dem Parkplatz eines Sportvereins. Als die Halterin zu ihrem Wagen

zurückkam, entdeckte sie einen frischen Schaden am vorderen Kotflügel auf der

Fahrerseite. Vom Verursacher war aber weit und breit nichts mehr zu sehen. Die

Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. |cri

Diebe montieren Katalysator an VW Lupo ab

Kaiserslautern (ots) – Dass mit seinem Auto etwas nicht stimmt, hat ein junger

Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagabend festgestellt. Der VW Lupo hatte

mehrere Tage unbenutzt auf einem Parkplatz in der Königstraße, in Höhe des

Hauses Nummer 115, gestanden. Als der 21-Jährige den Wagen am Dienstag gegen 19

Uhr startete, kam ihm der „Klang“ komisch vor. Wie sich herausstellte, hatten

unbekannte Täter den Katalysator des Pkw abmontiert und gestohlen.

Die genaue Tatzeit ist unklar – sie liegt zwischen dem 8. und 25. April. Zeugen,

die in diesem Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht oder ganz konkret

jemanden gesehen haben, der sich an dem blauen VW Lupo zu schaffen gemacht hat,

werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu

melden. |cri

Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf

F.C. Hansa Rostock (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Auf dem Betzenberg steht am Samstag, 29. April 2023, das nächste Heimspiel des

FC Kaiserslautern an. Die „Roten Teufel“ empfangen die Fußballmannschaft von

F.C. Hansa Rostock. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13 Uhr.

INFORMATIONEN ZUR AN- UND ABREISE

Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Betzenberg und im

Stadtgebiet. Heimfans, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird

dringend davon abgeraten, auf dem Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort

ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit

Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, speziell während der

Abreisephase, rechnen.

Die Polizei empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der

Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen

Universität Kaiserslautern werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln. Die

Stadtwerke Kaiserslautern informieren unter

https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im

Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie

auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC

Kaiserslautern.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet

anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es

nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten

zu Fuß bis ins Stadion. Bitte beachten Sie, dass der Messeplatz aktuell nicht

vollständig als Parkraum zur Verfügung steht.

BAUSTELLEN IN UND UM KAISERSLAUTERN

Für die An- und Abreise über die Autobahn ist insbesondere die

Baustellensituation auf der A6 bei Kaiserslautern zu beachten. Die geplante

Vollsperrung der A6 wird verschoben, so dass der Verkehr wie gewohnt durch die

Baustelle geleitet wird: In Fahrtrichtung Mannheim stehen nur zwei (geteilte)

Spuren zur Verfügung, das heißt im Auffahrtbereich Kaiserslautern-Centrum sogar

nur eine Spur. Das kann sowohl vor als auch nach dem Spiel zu Verzögerungen bei

der Auf- und Abfahrt führen.

Eine Übersicht der Baustellen auf den weiteren Anfahrtstrecken finden Sie im

„Mobilitätsatlas“ des Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/de. Zu

Baustellen im Stadtgebiet informiert die Stadt Kaiserslautern unter

https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ im Internet.

Die Polizei empfiehlt: Planen Sie für Ihre An- und Abreise ausreichend Zeit ein.

Bauen Sie vorsorglich genügend Zeitpuffer ein.

INFORMATIONEN FÜR BAHNREISENDE

Für Stadionbesucher, die mit der Bahn nach Kaiserslautern kommen, gilt ebenfalls

die Empfehlung: Planen Sie Zeitpuffer für eventuelle Verzögerungen ein.

Informationen zu Entlastungszügen vor und nach dem Spiel finden Sie unter

https://www.s-bahn-rheinneckar.de/fahrplan/sonderverkehr. Wegen des zu

erwartenden Fußgängerverkehrs zwischen Bahnhof und Stadion kann es vor und nach

dem Spiel zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen rund um den Elf-Freunde-Kreisel

kommen. Die damit verbundenen Wartezeiten sollen für alle so kurz wie möglich

gehalten werden; Verzögerungen lassen sich aber nicht immer vermeiden.

Für Heimfans hat sich als Fußweg zwischen Stadion und Hauptbahnhof die

Kantstraße als günstigste Route bewährt. Die Strecke durch die Kantstraße über

die Barbarossastraße ist zwar etwas länger, aber insbesondere nach dem Spiel ist

der Hauptbahnhof hierüber schneller und in kürzerer Zeit zu erreichen.

REGELN IN UND UM DAS STADION

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und

Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von

Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verst

