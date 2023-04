Lollar: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Nachdem ein unbekannter Mann in der Obstabteilung des Edeka-Marktes in derStraße „Am Alten Bahnhof“ eine 82-jährige Kundin beobachtet hatte, griff er in einem offenbar unbeobachteten Moment nach ihrer im Einkaufswagen liegenden Geldbörse. Anschließend machte er sich mit der Beute aus dem Staub. Wem ist am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in der Obstabteilung des Marktes etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Diebes machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Unfallflucht in der Arndtstraße

6.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Caddy, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den VW in der Arndtstraße offenbar bei einem Rangiermanöver am Heck beschädigte. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch zwischen 11.00 und 19.30 Uhr beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Flucht in der Alicenstraße

Etwa 700 Euro wird die Reparatur an einem Polo kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den VW in der Alicenstraße touchierte. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 16.50 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Eine Leichtverletzte war die Folge eines Unfalles in der Frankfurter Straße. Als ein 33-jähriger Seat-Fahrer von der Frankfurter Straße nach rechts in die Friedrichstraße abbiegen wollte, erfasste er die auf dem Fahrradstreifen fahrende 27-Jährige. Die Radlerin stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen der Hand und am Oberschenkel. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Kradfahrer mit falschen Kennzeichen unterwegs

Einer Streife fiel am Samstag gegen 18.20 auf der Landstraße 3475 zwischen Gießen und Lollar ein Kraftradfahrer auf. An seinem Fahrzeug befand sich ein entstempeltes Kennzeichen (ohne Zulassungssiegel), welches mit Kabelbindern angebracht war. Das Kennzeichen war nicht dem Kraftrad zugehörig. Darunter befand sich sogar das für das Bike zugelassene Kennzeichen. Eine plausible Erklärung hatte der 22-Jährige dafür nicht. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten unterschiedliche Betäubungsmitteln wie z. B. Ecstasy, Speed, LSD und Marihuana in kleinen Mengen. Nachdem auf der Polizeiwache ein Drogentest positiv auf Kokain reagiert, folgte eine Blutentnahme.

Grünberg: Gartenmauer beschädigt

Mittwochabend (26.April) gegen 22.15 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit einem LKW mit Anhänger die Willy-Brandt-Straße und beabsichtigte nach links in die Mragowo-Straße abzubiegen. Dabei stieß der Unbekannte mit dem Anhänger gegen eine Gartenmauer. Der LKW-Fahrer fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

A485/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein zunächst Unbekannter in einem VW und eine 37-jährige Frau in einem Seat befuhren am Mittwochmorgen (26.April) gegen 8.20 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 485 von Gießen in Richtung Marburg. Im Baustellenbereich kam der Unbekannte nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen vier Warnbaken. Durch den Aufprall flogen Teile davon gegen den Seat der 37-Jährigen. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.780 Euro. Hinweise zu dem silberfarbenen VW oder der Identität des Fahrers nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

B457/Lich: Bremsvorgang nicht bemerkt

Eine 35-jährige Laubacherin in einem Hyundai, eine 34-jährige VW-Fahrerin aus Hungen und eine 34-jährige Frau aus Hungen in einem Subaru befuhren am Mittwochmorgen (26.April) gegen 8.30 Uhr hintereinander die Bundesstraße 457 von Lich kommend in Richtung Gießen. Als die Hyundai-Fahrerin bremste, bemerkte die 34-Jährige den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Die Subaru-Fahrerin konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf. Alle drei Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. Die Subaru-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 11.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Alkoholisiert mit Rad unterwegs

Vermutlich aufgrund von Alkoholkonsum kam Donnerstag gegen 03.30 Uhr ein 22-jähriger Radfahrer in der Lahnstraße von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich leicht. Der Radler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,74 Promille. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Daimler touchiert

Am Mittwoch (26.April) gegen 18.35 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Gnauthstraße und touchierte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Daimler. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 70-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.