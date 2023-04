Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (dr) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Mai 2023: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Richtung Bad Homburg, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung

Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle

Bundesautobahn 3

Mai 2023: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt

am Main Bundesautobahn 3 Richtung Bundesautobahn 5, Ludwig-Landmann-Straße

Mai 2023: Bundesstraße 43 Anschlussstelle Bundesautobahn 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim Richtung Bad Homburg, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße

Mai 2023: Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle Bundesautobahn

3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Mai 2023: Autobahnkreuz Frankfurt am Main Bundesautobahn 3 Richtung

Bundesautobahn 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Ginnheim: Trio greift 21-Jährigen an – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Mittwoch, den 26. April 2023, ereignete sich

im Stadtteil Ginnheim ein Vorfall, bei dem ein 21-Jähriger von drei Unbekannten

verletzt wurde. Die Männer stiegen aus einer geparkten Limousine aus und

attackierten ihn mit Schlägen und Reizstoff. Nach der Tat flüchteten die

Angreifer mit dem Fahrzeug. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun nach

Zeugen.

Der Geschädigte befand sich gegen 16:30 Uhr in der Franz-Werfel-Straße und hatte

kurz zuvor seine Wohnung verlassen. Wenig später lief er an einer schwarzen

Limousine vorbei, als aus dieser drei Männer ausstiegen und ihn unvermittelt mit

Pfefferspray sowie einer unbekannten Schlagwaffe angriffen. Der 21-Jährige trug

dabei Verletzungen am Kopf davon. Schließlich ließen die Täter vom Geschädigten

ab, stiegen wieder in das Auto und flüchteten über den Parkplatz eines in der

Nähe befindlichen Lidl-Marktes. Der Geschädigte begab sich nach Hause zu seinem

Bruder. Der Notruf wurde verständigt.

Noch bevor die eingetroffenen Rettungskräfte die Verletzungen des 21-Jährigen

behandeln konnten, wurde der Bruder zunächst verbal ausfällig und ging dann auch

körperlich gegen sie vor. Einer der Rettungssanitäter erhielt einen Faustschlag,

der andere soll im weiteren Verlauf gewürgt worden sein. Anwesende Zeugen gingen

dazwischen und konnten den 39-Jährigen beruhigen. Eine alarmierte Polizeistreife

verbrachte den Mann nach seiner Festnahme auf ein Revier. Er wurde nach den

strafprozessualen Maßnahmen später entlassen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den drei

geflüchteten Tätern und / oder der dunklen Limousine machen können. Diese werden

gebeten sich unter der Rufnummer 069 / 755 51499 zu melden oder jede andere

Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Frankfurt: Verkehrshinweise anlässlich des

Radrennens „Eschborn-Frankfurt; Der Radklassiker“ und verschiedener

Versammlungen am Montag, den 01.05.2023

Frankfurt (ots) – Das traditionelle Radrennen „Eschborn-Frankfurt; Der

Radklassiker“ findet in diesem Jahr wieder am 01. Mai 2023 in Frankfurt am Main,

Eschborn sowie weiteren Gemeinden des Taunus statt. Darüber hinaus sind

zahlreiche weitere Demonstrationen im Stadtgebiet Frankfurt am Main angemeldet.

Aus diesem Grund wird es am 1. Mai 2023 ab etwa 06:00 Uhr morgens in der

Frankfurter Innenstadt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie dem

öffentlichen Personennahverkehr kommen. Einzelheiten zu den Straßensperrungen im

Zusammenhang mit dem Radrennen können Sie der Internetseite des Veranstalters

entnehmen: www.eschborn-frankfurt.de/de/verkehr

Fahrplanänderungen des ÖPNV werden auf der Internetseite des

Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV) veröffentlicht.

Bitte beachten Sie, dass ab dem 30.04.2023, 12:00 Uhr bis zum 01.05.2023, ca.

23:30 Uhr in folgenden Bereichen Vollsperrungen eingerichtet werden:

Bockenheimer Landstraße ab Höhe der Einmündung Feuerbachstraße

Bockenheimer Anlage, ab Eschenheimer Tor

Reuterweg in Fahrtrichtung Alte Oper; ab Grüneburgweg

Innenstadtrundkurs um die Alte Oper (Reuterweg, Grüneburgweg,

Eschersheimer Landstraße, Hochstraße, Neue Mainzer Straße,

Mainkai, Alte Brücke, Schaumainkai, Untermainbrücke,

Taunusanlage)

Weiterhin werden die

BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Anschlussstelle

Miquelallee

Miquelallee zwischen 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

und die

BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Anschlussstelle

Ludwig-Landmann-Straße

Ludwig-Landmann-Straße zwischen 08:00 Uhr bis 16:45 Uhr

am 01.05.2022 gesperrt sein.

Sowohl wegen der Radveranstaltung als auch zahlreicher Demonstrationen und

Kundgebungen wird empfohlen, die Frankfurter Innenstadt am Veranstaltungstag

weiträumig zu umfahren, da es zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr

sowie ÖPNV kommen wird.

Sieben auf einen Streich – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am 26. April vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt Haftbefehle gegen insgesamt sieben gesuchte Personen.

Ein 36-Jähriger muss für fünf Jahre und drei Monate hinter Gitter. Das Landgericht Dresden hatte den Deutschen im April 2022 unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Er wurde von den kasachischen Behörden an Deutschland ausgeliefert, bei seiner Ankunft in Frankfurt von der Bundespolizei verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim eingeliefert.

Mit gleich drei Haftbefehlen suchten Justizbehörden zwischen Nord- und Bodensee nach einem 45-Jährigen, der von den griechischen Behörden an Deutschland ausgeliefert wurde. Das Amtsgericht Überlingen hatte den Griechen 2019 wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Wegen eines anderen Eigentumsdeliktes wurde er 2021 vom Amtsgericht Norderstedt zu weiteren 40 Tagen Haft verurteilt. Zudem bestand ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz, wonach der Gesuchte 2022 in Überlingen einen 80-Jährigen Mann ausgeraubt haben soll. Die Bundespolizei führt den Mann am 27. April einem Haftrichter vor.

Eine einjährige Restfreiheitsstrafe verbüßt indes ein 33-jähriger Rumäne. Bundespolizisten kontrollierten den Mann am Fernbahnhof, weil er ohne Ticket im Intercity von Essen nach Frankfurt unterwegs war und stießen dabei auf den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. Das dortige Amtsgericht hatte den Mann 2020 wegen Diebstahls zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Die Bundespolizei lieferte auch ihn in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Bei der Einreisekontrolle aus Algier nahmen Bundespolizisten einen 35-jährigen Algerier fest. Das Amtsgericht Tiergarten hatte ihn 2021 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt, die der Mann in der Folge allerdings nicht zahlte. Da er bei seiner Festnahme den ausstehenden Betrag nicht aufbringen konnte, muss er nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Zu diesem Zweck überstellten die Beamten auch ihn an die Justizvollzugsanstalt Preungesheim.

Drei weitere Personen konnten einen Gefängnisaufenthalt durch Zahlung von Geldstrafen und Geldbußen abwenden. So zahlte ein 52-jähriger Ukrainer 800 Euro wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und ein 39-jähriger ghanaischer Staatsangehöriger 600 Euro wegen unerlaubten Aufenthaltes. Ein 56 Jahre alter Deutscher beglich 70 Euro für unbezahlte Bußgeldbescheide – ihm drohte dafür eine einwöchige Erzwingungshaft.