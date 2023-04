Mittenaar-Offenbach – B 255: Golf fährt nach Unfall weiter –

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 255, zwischen Offenbach und Bischoffen, fahndet die Herborner Polizei nach einem dunklen VW Golf. Der Fahrer des Golfs war gestern Abend, gegen 18.45 Uhr in Richtung Offenbach unterwegs. Hierbei geriet er mit seinem Wagen teilweise in den Gegenverkehr. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Ford Kuga musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin prallte der Ford mit der Beifahrerseite gegen die Leitplanke. Zu einer Berührung mit dem Golf kam es nicht. Der Golffahrer setzte seine Fahrt in Richtung Offenbach fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Fordfahrerin konnte Teile des Kennzeichens ablesen: „LDK – R“. Sie ist sich sicher, dass am Steuer ein Mann saß. Zu einem weiteren Buchstaben, der Ziffernkombination oder dem Fahrer kann sie keine weiteren Angaben machen. Die Reparatur des Kugas wird mindestens 4.000 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist der dunklen Golf gestern, gegen 18.45 Uhr auf der Strecke zwischen Bischoffen und Offenbach aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem dunklen Golf mit LDK – R … Zulassung oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Hyundai beschädigt und fortgefahren –

Auf dem Parkplatz unterhalb des Ärzthauses in der Stegwiese, beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen geparkten Hyundai. Am Mittwoch, zwischen 06.00 Uhr und 14.30 Uhr parkte der schwarze „Kona“ auf einem der Stellplätze für eine Physio-Praxis. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken berührte der Unfallfahrer den Kona auf der Beifahrerseite. Hinweise nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Unfallzeugen nach Flucht gesucht –

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag in der Roseggerstraße bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Dienstag, gegen 15.45 Uhr stellte die Besitzerin ihren roten Hyundai I30 gegenüber der Hausnummer 20 ab. Als sie gegen 21.45 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie einen frischen Unfallschaden. Offensichtlich war ein flüchtiger Unfallfahrer gegen die Heckstoßstange des Hyundais geprallt und hatte dort einen Schaden von rund 800 Euro zurückgelassen. Der Unfallfluchtermittler sucht Zeugen und fragen: Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Blasbach: Metallschrott aus Garten mitgehen lassen –

Im Zeitraum vom 25.04.2023, gegen 22.00 Uhr bis zum 26.04.2023, gegen 12.45 Uhr ließen Diebe von einem Gartengrundstück Metallschrott mitgehen. Die Täter durchtrennten den Maschendrahtzaun auf dem in der Straße „Am Hainberg“ gelegenen Gartens und machten sich mit mehreren Kilo Altmetall aus dem Staub. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter an dem Garten beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Hätte ich mich doch angeschnallt….

… werden sich zwei Männer selbst vorwerfen, die gestern Nachmittag vom Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill in der Gabelsberger Straße kontrolliert wurden. Die Verkehrsexperten überprüften dort zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr die Regeltreue der Verkehrsteilnehmer. Insgesamt stoppten sie 23 Pkw-, vier Lkw- und einen Rollerfahrer. Sie erwischten 23 Gurtmuffel, für die nun ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro fällig wird. Für zwei der Gurtmuffel hat der fehlende Griff an den Sicherheitsgurt deutlich spürbare Folgen: Bei der Überprüfung der polnischen Fahrerlaubnis des in Limburg lebenden Fahrers eines 12-Tonners kam heraus, dass die für dieses Fahrzeug erforderliche Klasse „C“ bereits vor vier Jahren abgelaufen war. Die Fahrt endete für ihn an der Kontrollstelle – sein Chef holte ihn und den Laster dort ab. Auf den Limburger kommt nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu. Seinen Chef erwarte ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Weil der Beifahrer nicht angeschnallt war, winkten die Ordnungshüter einen BMW in die Kontrollstelle. Fahrer und die drei Mitfahrer im Fond hatten die Sicherheitsgurte angelegt. Ein Abgleich der Personalien des 20-jährigen Gurtmuffels aus Bad Schwallbach ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nach der Fertigstellung der entsprechenden Schriftlichkeiten auf der Polizeistation Wetzlar, brachten ihn Wachpolizisten in die Jugendarrestanstalt nach Gelnhausen.