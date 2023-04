Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Radfahrerin geschnitten

Da sie vom Fahrer eines weißen Kastenwagens überholt und dabei geschnitten wurde, stürzte am späten Dienstagabend auf der B275 bei Friedberg eine 37-jährige Fahrradfahrerin. Dabei erlitt die aus Büdingen stammende Frau leichte Verletzungen. Davon offenbar unbeeindruckt fuhr der Autofahrer weiter.

Gegen 23.10 Uhr war die Bikerin aus Florstadt kommend auf der Bundesstraße unterwegs in Richtung Ossenheim. Wenige Hundert Meter nach dem „Florstädter Kreuz“ rauschte dann der weiße Wagen, den Angaben zufolge mit viel zu geringem Sicherheitsabstand, an der Geschädigten vorbei. Um einer Kollision zu entgehen, wich die Fahrradfahrerin auf den dortigen Seitenstreife aus, geriet jedoch ins Straucheln und kam zu Fall, wobei sie sich am Bein verletzte. Möglicherweise waren an dem PKW, der in Richtung Ossenheim weiterfuhr Kennzeichenschilder mit der Teilkennung „HG-WN“ angebracht gewesen.

Nun ermittelt die Friedberger Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Tel. 06031/6010 um Hinweise auf das am Unfall beteiligte Fahrzeug sowie dessen Fahrzeugführerin bzw. Fahrzeugführer.