Sattelzugmaschine übersieht Pkw; Schaden 8000 Euro

Am Mittwochvormittag befuhren ein 57-Jähriger aus Eschwege mit einer Sattelzugmaschine und ein 88-jähriger Autofahrer aus Eschwege gegen 11.41 Uhr die B 249/Niederhoner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Der 57-Jährige befand sich auf der linken von zwei stadtauswärts führenden Fahrstreifen und wollte auf die rechte Spur wechseln. Hierbei übersah er den Pkw des 88-Jährigen, der auf der rechten Spur stadtauswärts unterwegs war. Beim Wechseln der Fahrspur kam es dann zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und folglich zu einem Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Schaden an der Sattelzugmaschine beläuft sich auf 3000 Euro, die restliche Schadenssumme entfällt auf den Pkw.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege hat heute Morgen um 07.38 Uhr ein in Fahrtrichtung Eschwege fahrender Lkw offenbar einen Eimer von der Ladefläche verloren, der auf dann auf die Fahrbahn fiel. Ein 63-Jähriger aus Schimberg, der mit einem Klein-Lkw auf der B 452 in Richtung Reichensachsen unterwegs war, musste dem Eimer dann ausweichen und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten. Dadurch entstand ein Schaden von 500 Euro an dem Klein-Lkw. Der Lkw, der den Eimer verlor, fuhr unvermittelt weiter. Es soll sich um einen weiß/roten Lkw mit Ladefläche gehandelt haben. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Lkw mit Anhänger rutscht Abhang hinunter; Fahrer leicht verletzt; Schaden 10000 Euro

Leicht verletzt wurde ein aus Mühlhausen stammender 37-jähriger Fahrer eines Lkw samt Anhänger, der mit seiner Fahrzeugkombination in einem Feldweg wenden wollte. Am Donnerstagmorgen bog der 37-Jährige gegen 09.15 Uhr in der Gemarkung Ringgau von der B 7 in einen Feldweg gegenüber der Ortstafel von Röhrda ein und fuhr dann in das dortige Waldstück. Bei einem Wendevorgang in dem Feldweg, brach der Anhänger plötzlich aus und rutschte einen Abhang hinunter, wobei das Führerhaus ebenfalls mitgezogen wurde. Der Fahrer konnte sich mit einem Sprung aus dem Führerhaus zwar noch in Sicherheit bringen, erlitt dabei aber dennoch leichte Abschürfwunden, zu deren Behandlung er sich dann ins Krankenhaus begab. Der entstandene Schaden bei dem Unfall wird mit 10000 Euro angegeben. Zur Bergung des abgerutschten Lkw musste eine entsprechende Firma verständigt werden.

Welle von Schockanrufen; Polizei gibt Tipps

Am heutigen Vormittag hat die Polizei in Eschwege eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen (Schockanrufen, falsche Polizeibeamte) u.a. im Raum Sontra registriert. Glücklicherweise verliefen die Anrufe bislang erfolglos. Allgemeine Tipps: -Lassen Sie sich von einem oder mehreren Anrufern nicht drängen und unter Druck setzen. -Lassen Sie sich von dem Anrufer die Telefonnummer der Behörde (Polizei, Staatsanwaltschaft o.ä.) geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern. -Sie können und dürfen das Gespräch jederzeit beenden, um mit ihren Angehörigen oder angeblich betroffenen Personen Rücksprache zu halten, insbesondere bei „finanziellen Forderungen“. Nutzen Sie dafür die Ihnen bekannten Rufnummern. -In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. -Übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte Personen und seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber jeglichen Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Messenger-Diensten oder eben am Telefon. -Informieren Sie Ihre Angehörigen und Mitmenschen über die Betrugsmasche.

Tür eingetreten und Streit angefangen; Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung

Ein 22-Jähriger, der in Hessisch Lichtenau wohnhaft ist, wurde heute Morgen gleich zweimal kurz hintereinander straffällig. Zunächst randalierte der Mann gegen 09.45 Uhr in der Walburger Straße in Witzenhausen und trat bei der Agentur für Arbeit das Element einer Glastür ein. In der Folge geriet der 22-Jährige in Witzenhausen „Am Markt“ um kurz vor 10.00 Uhr mit einem 17-Jährigen aus Eschwege aneinander und verwickelte diesen in eine körperliche Auseinandersetzung. In beiden Fällen haben die Beamten der Polizei Witzenhausen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung bzw. Körperverletzung gegen den 22-Jährigen eingeleitet.

Wildunfälle

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Reh auf der B 451 verendet. Gegen 05.20 Uhr war am Donnerstagmorgen ein 57-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen von Witzenhausen nach Hundelshausen unterwegs und übersah das Tier. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 700 Euro.

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau ist auf dem Weg von Velmeden nach Rommerode auf der K 43 mit einem Reh zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 02.45 Uhr. Der Wagen der Frau wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Das Tier verschwand in die angrenzende Feldgemarkung.

Weitere Zusammenstöße zwischen Pkw und Wild ereigneten sich am Donnerstagmorgen auch auf der B 27 zwischen BSA und Ellershausen. Gegen 05.10 Uhr geriet eine Frau mit ihrem Wagen in eine Rotte Frischlinge. Augenscheinlich kam es dabei aber zu keiner Beschädigung am Auto. Etwas später gegen 05.37 erfasste eine Autofahrerin auf dem gleichen Streckenabschnitt ein Reh, was dadurch tödlich verletzt wurde. Der Schaden an dem beteiligten Pkw ist noch nicht beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Einer 72-jährigen Frau aus Helsa ist am Mittwoch gegen 14.20 Uhr im Aldi-Markt in Hessisch Lichtenau (Leipziger Platz) die Geldbörse aus der Jackentasche geklaut worden. Darin waren u.a. Bargeld, Krankenkassenkarte, Bankkarten und diverse Dokumente. Der Stehlwert beläuft sich auf 100 Euro. Die Frau konnte noch zwei verdächtige Personen beschreiben, die eventuell für den Diebstahl in Frage kommen. 1. Person: männlich, ca. 1,70m, ca. 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, kurzen Vollbart, dunkel gekleidet, eher osteuropäisches Erscheinungsbild 2. Person: männlich, dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Handy und Geldbörse von Kunden des Lidl-Marktes Witzenhausen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch ist eine 72-jährige Kundin im Verkaufsraum des Lidl-Marktes im Laubenweg von einer unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt worden. Dadurch abgelenkt gelang es letztlich einem zweiten, männlichen Täter, das Portmonee der Frau aus einer Tasche am Einkaufswagen Frau zu klauen. Darin enthalten waren diverse Dokumente u.a. Führerschein Krankenkassenkarte, sowie mehrere Bankkarten und der Rentenausweis der Frau. Darüber hinaus auch ein 3-stelliger Bargeldbetrag. Der Stehlschaden beziffert sich auf insgesamt 560 Euro. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen 10.00 Uhr. Die ablenkende Frau wird wie folgt beschrieben: 165-170 cm groß, schlank, blonde, gelockte halblange Haare. Die Frau sprach in einem ausländischen Akzent und in gebrochenem Englisch, zu dem andere Täter ist nichts weiter bekannt.

In einem weiteren Fall ist bereits am Dienstagvormittag einer 68-jährigen Kundin aus Witzenhausen während ihres Einkaufs das Mobiltelefon, ein Smartphone Samsung S 21, im Wert von 500 Euro geklaut worden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 10.30 und 11.00 Uhr ebenfalls im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen. Die Geschädigte hatte das hochwertige Mobiltelefon in einer Tasche im Einkaufswagen aufbewahrt und ließ den Wagen kurzzeitig unbeaufsichtigt. Diesen Umstand nutzen die Diebe aus, um das Mobiltelefon an sich zu bringen.

In beiden Fällen erhoffen sich die Beamten der Polizei Witzenhausen nun Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.