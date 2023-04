Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Seat-Fahrerin unter Alkoholeinfluss am Steuer – Offenbach

(fg) Am späten Mittwochabend kontrollierte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenbach eine 39 Jahre alte Frau in ihrem Seat Ibiza, nachdem diese zuvor auf dem Odenwaldring entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen war. Hierbei fuhr die Frau aus Erzhausen mit ihrem Wagen frontal auf das entgegenkommende Polizeiauto zu. Es kam beinahe zu einem Zusammenstoß, der durch das Ausweichen der Polizeibeamten verhindert werden konnte. Die Seat-Fahrerin geriet im Anschluss auf die dortige Grünfläche und setzte ihre Fahrt stadtauswärts entgegengesetzt der Fahrtrichtung fort, ehe sie an der Kreuzung zur Senefelderstraße anhielt. Bei der darauffolgenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass sich die 39-Jährige unter Alkoholeinfluss und unter der vorherigen Einnahme von Medikamenten ans Steuer des Autos gesetzt hatte. Die Frau musste mit zum Polizeirevier, wo sie unter anderem eine Blutprobe abgeben musste. Auf sie kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs – Offenbach

(fg) Im Rahmen der Streifentätigkeit hielten Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Offenbach am Mittwochabend einen schwarzen Renault Twingo mit auffälliger Fahrweise in der Löwenstraße an. Bei der nachfolgenden Kontrolle des 28 Jahre alten Frankfurters stellten die Ordnungshüter fest, dass dieser keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Zudem zeigte ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Kokain und Heroin an; daher bestand der Verdacht, dass der 28-Jährige den Renault unter Drogeneinfluss führte. Um eine Blutentnahme durchführen zu können, musste der Renault-Fahrer mit zum Polizeirevier. Im Wagen befand sich zudem eine aus einem nahegelegenen Klinikum abgängige Person, die mit einem verständigten Rettungswagen zurückgebracht wurde. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zeugensuche: E-Scooter entwendet – Offenbach

(fg) Nach dem Diebstahl eines E-Scooters, der an einem Fahrradständer am Marktplatz abgestellt war, liegen der Polizei erste Täterhinweise vor. Gegen 10 Uhr begab sich am Mittwochvormittag ein Unbekannter mit schwarzen Haaren und einem Oberlippenbart an den Fahrradständer, entwendete den E-Scooter und fuhr mit diesem in Richtung einer dortigen Bushaltestellte davon. Der Täter trug eine dunkle Jacke mit Fellkapuze und eine dunkle Hose. Während des Diebstahls hielt sein Komplize offenbar Ausschau nach dem mutmaßlichen Eigentümer. Der Mittäter hatte braune Haare und ebenfalls einen Oberlippenbart. Er war mit einer schwarzgrauen Jacke sowie einer dunklen Hose mit Camouflage-Muster unterwegs. Hinweise zum Diebes-Duo sowie dem Verbleib des E-Scooters bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Audi A3 entwendet: Wer kann Hinweise geben? – Offenbach

(fg) Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Mittwochmittag, 12 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Straße „Am Aussichtsturm“ (30er-Hausnummern) abgestellten grauen Audi A3. Am Audi waren OF-Kennzeichen und die Ziffernfolge 1308 angebracht. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Hydraulikhammer von Baustelle entwendet – Offenbach

(fg) Diebe waren zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr, auf einem Baustellengelände in der Robert-Koch-Straße zugange und entwendeten einen Hydraulikhammer. Der Wert der Beute beträgt rund 4.000 Euro. Die Diebe betraten die Baustelle, welche an der Ecke zum Isenburgring liegt, suchten diese nach Baumaschinen ab und ließen letztlich den Hydraulikhammer mitgehen. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Bereich Main-Kinzig

Unbekannter zündet Sperrmüll-Couch an – Hanau

(lei) Um weitere Hinweise zu einem unbekannten Brandstifter bittet die Kripo in Hanau, nachdem dieser vor einem Mehrfamilienhaus in der Rochusstraße Feuer gelegt hatte. Der Unbekannte, der mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Rückenaufdruck bekleidet war, hatte am späten Mittwochabend, gegen 23.45 Uhr, das Grundstück mit 20er-Hausnummer betreten und dort eine Mülltonne sowie eine dem Sperrmüll gewidmete Couch im Hof angezündet. Ein Bewohner des Hauses hatte dies bemerkt und den Kriminellen angesprochen, der daraufhin flüchtete. Das Feuer konnte durch den Bewohner gelöscht werden. Weitere sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 06181 100-123 entgegen.

Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall – Erlensee

(lei) Bei einem Unfall, der sich am frühen Mittwochabend auf der Landesstraße 3193 zwischen zwei Autos ereignete, sind beide Fahrerinnen leicht verletzt worden. Eine 80-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Polo auf der Landesstraße unterwegs und wollte nach links Richtung Ravolzhausen abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Golf, der von einer 23-Jährigen gesteuert wurde, sodass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Beide Frauen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die genaue Schadenshöhe an den beiden nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen muss noch ermittelt werden.

Biker-Safety-Touren: Es sind noch Plätze frei! – Bad Orb/Schlüchtern

(jm) Wie bereits am 31. März 2023 berichtet, bietet das Polizeipräsidium Südosthessen erstmalig sogenannte „Biker-Safety-Touren“ an – eine Präventionsveranstaltung für Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer. Für den Termin am 7. Mai 2023 sind noch Plätze frei. Für diesen Termin können sich Interessierte noch bis zum 28. April anmelden. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es bei der „Biker-Safety-Tour“ zusammen mit erfahrenen Fahrern der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen auf ausgewählten Touren mit etwa 90 Kilometern Länge durch den Main-Kinzig-Kreis. Hierbei geben unsere Motorradpolizisten Tipps und Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten nachhaltig sicherer gestalten kann. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung angeboten. Am 16. Juli 2023 und am 24. September 2023 sind weitere Touren geplant. Anmeldung und weitere Informationen zu den Touren sind unter nachfolgendem Link zu finden: https://k.polizei.hessen.de/1670725035