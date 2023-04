Verkehrsschilder gestohlen

Fulda (ots)

Fulda. In der Von-Schleiffras-Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (21.04.) und Montagmorgen (24.04.) mehrere Verkehrsschilder im Gesamtwert von circa 450 Euro von einer Baustelle. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude in Fuldatal-Ihringshausen: Polizei bittet um Hinweise

Fuldatal-Ihringshausen: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Umzugsfirma in der Dörnbergstraße in Ihringshausen eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Mittwochabend, 19:30 Uhr, und heute, 7:00 Uhr, eingrenzen. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren der oder die Täter über die Haupteingangstür, die sie gewaltsam aufbrachen, in das Gebäude gelangt. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen und erbeuteten einen E-Scooter. In welche Richtung die Täter anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Versuchter Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Ein Bekleidungsgeschäft in der Weinstraße wurde zwischen Montagmittag (17.04.) und Mittwochmittag (26.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an einer Tür versuchten die Einbrecher in das gewerbliche Objekt zu gelangen. Die Zugangstür wurde beschädigt, hielt jedoch stand, sodass lediglich 500 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betäubungsmittel im Wert von rund 6.000 Euro bei Durchsuchungen sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg. Beamte der Bad Hersfelder Kriminalpolizei beschlagnahmten am Donnerstag (20.04.) verschiedene Betäubungsmittel in drei Wohnungen in Rotenburg an der Fulda und Hauneck.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnräume eines 25-jährigen Mannes aus Hauneck, einer 46-Jährigen sowie eines 21-Jährigen – beide aus Rotenburg an der Fulda -, wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler insgesamt mehr als 200 Gramm Marihuana, etwa 170 Gramm Haschisch sowie circa 65 Gramm MDMA und etwa 40 Tabletten Tilidin sicher. Neben dem Rauschgift entdeckten die Beamten auch mehrere Gegenstände, die dem Verkauf von Drogen dienen.

Die drei Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das sichergestellte Rauschgift hätte im Straßenverkauf etwa 6.000 Euro erzielen können.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Brand einer Sattelzugmaschine auf der A7 – couragierte Lkw-Fahrer helfen

Am Dienstagnachmittag ging gegen 17.30 Uhr die Meldung ein, dass auf dem Beschleunigungsstreifen der BAB A7, Fulda-Kassel, Anschlussstelle Fulda-Nord in Fahrtrichtung Kassel ein Sattelzug aus Polen brennen würde. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten der Sattelzugfahrer und sein Beifahrer, die die Sattelzugmaschine unverletzt verlassen konnten, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen. Auch weitere Lkw-Fahrer versuchten mit Feuerlöschern und Wasser das Übergreifen des Feuers auf den Sattelanhänger, der mit Holz und Kunststoff beladen war, bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu verhindern. Durch die Feuerwehr wurde der Brand der Sattelzugmaschine gelöscht. Der Sattelauflieger wurde durch den Brand nur leicht beschädigt. Dies ist unter anderem auch dem entschlossenen Handeln der anhaltenden Lkw-Fahrer zu verdanken. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda – Sachschaden in Höhe von etwa 5.300 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (25.04.). Eine 80-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 09.30 Uhr in Fulda die Schlitzer Straße in aufsteigende Richtung. Im Kreuzungsbereich der Niesiger Straße / Schlitzer Straße war die Lichtzeichenanlage außer Betrieb. Die Opel-Fahrerin fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen 58-jährigen Lkw-Fahrer, welcher die Niesiger Straße in absteigender Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.