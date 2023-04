Wiesbaden: Die Polizei-News

Räuber gescheitert,

Wiesbaden, Franz-Abt-Straße, 26.04.2023, 18.05 Uhr,

(pl)In der Franz-Abt-Straße kam es am Mittwochabend zu einem versuchten Raub zum

Nachteil eines 52-jährigen Mannes. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen

18.05 Uhr in der Franz-Abt-Straße von zwei jungen Männern mit einem Messer

bedroht und zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert worden. Der 52-Jährige

habe dies jedoch nicht ernst genommen, woraufhin das Duo ohne Beute in Richtung

Stiftstraße davongelaufen sei. Die gescheiterten Räuber sollen etwa 18 Jahre

alt, ca. 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Beide hätten

akzentfreies Deutsch gesprochen und jeweils eine Strickmütze getragen. Mögliche

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl im Parkhaus,

Wiesbaden, Kurhausplatz, 26.04.2023, 12.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochmittag ist eine 82-jährige Seniorin in einem Parkhaus am

Kurhausplatz Trickdieben zum Opfer gefallen. Die Geschädigte wurde gegen 12.30

Uhr bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug von einer unbekannten Frau auf zahlreiche

auf dem Boden liegende Geldmünzen im Heckbereich ihres Pkw aufmerksam gemacht.

Während die beiden Frauen das Kleingeld einsammelten, näherte sich ein Komplize

dem Fahrzeug und entwendete aus der im Innenraum abgelegten Handtasche der

Seniorin das darin befindliche Bargeld. Die Frau, welche die 82-Jährige

ablenkte, soll etwa 40-45 Jahre alt sowie ca. 1,60 Meter groß gewesen sein und

einen weißen Hut, eine blaue Steppjacke, eine graue Hose, schwarze Schuhe sowie

eine schwarze Handtasche getragen haben. Angesprochen habe sie die Geschädigte

auf einer nicht zu verstehenden Sprache. Der Komplize war etwa 40 Jahre alt, ca.

1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Kappe, schwarzen Kopfhörern, einer

schwarzen Jacke sowie blauen Jeans bekleidet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass

noch eine dritte männliche Person an der Tat beteiligt war. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Baumaterialien von Baustelle gestohlen, Wiesbaden, Bierstadter Straße,

25.04.2023, 16.00 Uhr bis 26.04.2023, 08.00 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Bierstadter Straße waren zwischen

Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Diebe zugange. Die Täter begaben sich auf

die Baustelle und entwendeten Baumaterialien im Wert von über 1.500 Euro.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440

entgegen.

Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, 25.04.2023, 21.30 Uhr bis 26.04.2023,

08.50 Uhr,

(pl)Am Mittwoch musste eine Autofahrerin in Wiesbaden leider die Erfahrung

machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden

sollten. Die Geschädigte hatte ihren Pkw über Nacht in der Biebricher Allee

abgestellt und unter anderem die Handtasche, eine hochwertige Sonnenbrille, eine

Jacke sowie diverse Kosmetikartikel im Wagen belassen. Am Mittwochmorgen musste

sie dann feststellen, dass Autoaufbrecher den Pkw auf unbekannte Weise geöffnet

und die im Fahrzeug liegenden Sachen entwendet hatten. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Gebäudefassade mit Graffiti beschmiert, Mainz-Kastel, Boelckestraße,

24.04.2023, 22.00 Uhr bis 25.04.2023, 10.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Boelckestraße die Fassade eines gewerblichen

Gebäudes mit schwarzer Farbe besprüht. Der Schriftzug wurde in der Nacht zum

Dienstag an der Hauswand angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Ohne Führerschein mit gestohlenem Motorroller vor Polizei geflüchtet,

Wiesbaden, Innenstadt, 26.04.2023, 15.40 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag flüchtete ein 14-jähriger Jugendlicher in Wiesbaden

ohne Führerschein auf einem gestohlenen Motorroller vor einer Polizeistreife und

konnte letztlich festgenommen werden. Eine Polizeistreife wurde gegen 15.40 Uhr

im Bereich der Luisenstraße auf einen Motorrollerfahrer aufmerksam, an dessen

Fahrzeug abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht waren. Die Streife

entschloss sich, den Rollerfahrer einer Kontrolle zu unterziehen, welcher jedoch

die Flucht ergriff. Die Polizei nahm die Verfolgung des Fahrzeugs auf, dessen

Fahrer im weiteren Verlauf im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Friedrichstraße

eine rote Ampel ignorierte und dann über die Friedrichstraße sowie Neugasse grob

verkehrswidrig durch die Fußgängerzone in Richtung Schwalbacher Straße

flüchtete. Durch dessen rücksichtslose und gefährliche Fahrweise mussten in der

Fußgängerzone mehrere Personen stellenweise zur Seite springen, um einen

Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad zu verhindern. In der Schwalbacher Straße

gelang es der Polizeistreife, den 14-jährigen Fahrer anzuhalten und

festzunehmen. Hier zeigte sich der Grund für seinen Fluchtversuch. Der

14-Jährige war nicht nur ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, auch der

von ihm gefahrene Motorroller war gestohlen. Das Haus des Jugendrechts hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Geschädigte der rasanten und

gefährlichen Fahrweise, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Trickdieb lenkt ab und bestiehlt Seniorin, Idstein-Wörsdorf, Walsdorfer Straße, Mittwoch, 26.04.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag hat ein Trickdieb in Idstein-Wörsdorf eine Dame vor einem Einkaufsmarkt bestohlen. Die 84-jährige Geschädigte befand sich ihren Angaben zufolge auf dem Parkplatz des Marktes in der Walsdorfer Straße und war grade damit beschäftigt ihre Einkäufe in ihr Auto zu verstauen. Hierfür hatte sie ihren Einkaufsbeutel mit samt ihrem Portemonnaie in den offenen Kofferraum gelegt. Ein bislang unbekannter Täter machte sich diesen Umstand zu Nutze, sprach die Idsteinerin an und gab vor, er wolle Geld gewechselt bekommen. Die Angesprochene verneinte dies zwar, ließ sich aber durch das Gespräch ablenken. Als sie daraufhin nach Hause fuhr, musste sie dort feststellen, dass ihr Beutel und die darin befindliche Geldbörse fehlten. Diese müssen von dem Unbekannten zuvor auf dem Parkplatz entwendet worden sein. Der Ablenker soll dick, etwa 40-50 Jahre alt und etwa 175 cm groß gewesen sein. Er habe helle Kleidung getragen und schütteres Haar gehabt. Die Geschädigte vermutet, dass der Mann einen osteuropäischen Hintergrund gehabt haben könnte.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Redseliges Diebesduo hat Brieftasche im Visier, Idstein, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 26.04.2023, 12:45 Uhr bis Mittwoch, 26.04.2023, 12:50 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag haben zwei Diebe in Idstein die Brieftasche einer Seniorin ins Visier genommen und die Dame mit einer List bestohlen. Gegen 12:45 Uhr wurde die 76-jährige Idsteinerin in einem Drogeriemarkt in der Wiesbadener Straße von einem jungen Pärchen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Während der Konversation gelang es den Unbekannten unbemerkt die Brieftasche der Seniorin an sich zu nehmen und mit dieser anschließend die Flucht anzutreten. Neben diversen Karten und persönlichen Gegenständen, befanden sich auch knapp 120 Euro im Portemonnaie Die beiden Täter beschreibt die Geschädigte wie folgt: Die Frau sei etwa 15-17 Jahre alt, circa 160 cm groß und kräftig gewesen. Sie soll ein kräftiges Gesicht, dunkle, schulterlange Haare gehabt und deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Bekleidet war sie mit einer beigen Jacke. Ihr Begleiter soll größer und ein paar Jahre älter gewesen sein. Er sei kräftig und dunkelhaarig. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass er zur Tatzeit eine schwarz-weiß karierte Jacke trug.

Hinweise zum Duo nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Baumaterialien neben Rohbau angezündet, Taunusstein-Neuhof, Ziegelhüttenweg, Donnerstag, 27.04.2023, 01:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurden in Taunusstein-Neuhof Baumaterialien in Brand gesteckt und so ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Gegen 01:50 Uhr bemerkten Anwohner des Ziegelhüttenwegs auf dem Gelände einer dortigen Baustelle einen Brand und wählten den Notruf. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es das Feuer im Hinterhof eines Rohbaus zu lokalisieren, die Flammen einzudämmen und letztlich zu löschen. Gebrannt hatten Dämm- und Renovierungsmaterialien, die Flammen hatten Teile der Fassade des Rohbaus beschädigt. Der Sachschaden wird mit knapp 7.000 Euro beziffert.

Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, deshalb nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden Hinweise zur Entstehung unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

