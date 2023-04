Bergstrasse

Wald-Michelbach/Siedelsbrunn: Unbekannte Vandalen an Klangstation/Wer kann Hinweise geben?

Wald-Michelbach (ots) – Die Klangstation am sogenannten „Glücksweg“ in

Siedelsbrunn rückte im Zeitraum zwischen dem 12. und 14. April in das Visier

bislang unbekannter Vandalen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Steinklanginstallation mutwillig

beschädigt. Sämtliche Steine der Installation wurden zerschlagen. Das Klangspiel

ist nicht mehr einsetzbar. Die Steine müssen von den Unbekannten mit brachialer

Gewalt mittels Schlagwerkzeug zerschlagen worden sein. Insgesamt wird der

Schaden auf 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden an

das Kommissariat 41 bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer

06207/9405-0 erbeten.

Lampertheim: Polizei kontrolliert Taxis-Mehrere Mängel festgestellt

Am Mittwoch (26.04.) führten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, in der Zeit zwischen 10.45 und 17.45 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Ein Augenmerk lag hierbei auch auf der Überprüfung von Taxis. Die Kontrollstellen befanden sich auf der Bundesstraße 44 am Ortseingang Lampertheim sowie auf der Bundesstraße 47 auf der Nibelungenbrücke.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 80 Fahrzeuge und über 90 Personen. Von neun Taxis wurden nur bei zwei keine Mängel festgestellt. In sechs Fällen gab es Beanstandungen an den Taxi-Ordnungsnummern, viermal wurde die Taxiordnung nicht mitgeführt und zweimal fehlten gar die Eichsiegel an den Taxametern. Diesen beiden Taxifahrern wurde die Personenbeförderung daraufhin von der Polizei untersagt. Weiterhin führte ein Taxifahrer keinen Kindersitz mit. Ein weiteres Taxi hatte überhaupt keine Genehmigung. Hier wurde die Personenbeförderung ebenfalls an Ort und Stelle untersagt.

Daneben stellten die Ordnungshüter bei den übrigen Kontrollen einen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis fest, dem nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren droht und zudem mehrere Verstöße wegen fehlender Warnwesten und fehlendem Erste-Hilfe Material sowie ein Kind, welches nicht ordnungsgemäß gesichert transportiert wurde.

Heppenheim: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Heppenheim (ots) – Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen wegen einer

familiären Auseinandersetzung, stellte sich am Donnerstagmorgen (27.04.) heraus,

dass ein 34-jähriger Familienangehöriger zuvor mit einem Auto unterwegs war,

obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem räumte der

Mann den vorherigen Konsum von Haschisch und Kokain ein. Drogenspürhund „Chuck“

fand anschließend in den Wohnräumlichkeiten des Mannes zudem eine geringe Menge

Haschisch.

Der 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun entsprechende

Ermittlungsverfahren.

Lorsch: Polizei kontrolliert Schwertransporte/Tonnenschweres Betonteil mangelhaft gesichert – Reifen bis auf Karkasse abgefahren

Lorsch (ots) – Am Dienstag (25.04.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion

des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von Kollegen aus Baden-Württemberg

und Rheinland-Pfalz, in der Zeit zwischen 9.00 und 16.00 Uhr auf den Tank- und

Rastanlagen Lorsch West und Ost den gewerblichen Gütertransport auf der A 67.

Der Schwerpunkt der Überprüfungen lag hierbei auf Großraum- und

Schwertransporten. Insgesamt nahmen die Ordnungshüter 27 Brummis genauer unter

die Lupe, 18 davon wurden beanstandet. Es wurden 49 Verstöße, unter anderem

wegen fehlender bzw. ungenügender Genehmigungen, gegen die EU-Sozialvorschriften

und gegen die Ladungssicherungsbestimmungen festgestellt.

Einem mit einem tonnenschweren Betonteil beladenen Schwertransport aus

Mittelhessen wurde von der Polizei die Weiterfahrt untersagt, weil die schwere

Ladung nur mangelhaft gesichert war. Weiter ging es für den Fahrer erst nach

entsprechender Nachsicherung seiner Fracht.

Für zwei Sattelzüge aus Osteuropa war die Tour an der Kontrollstelle ebenfalls

erst einmal beendet. Reifen der Anhänger waren bis auf die Karkasse abgefahren.

Nach den erfolgten Reifenwechseln durften sie ihre Fahrt fortsetzen. Es wurden

Bußgeldverfahren eingeleitet.

Einem auf dem Rückweg von einer Baustelle in Frankfurt befindlichen

sechsachsigen Baukran mit einem Gesamtgewicht von maximal 72 Tonnen und dem

dazugehörigen Sattelzug mit Zusatzmaterial für den Betrieb des Krans, musste die

Weiterfahrt untersagt werden, weil für die Fahrtstrecke keine gültige

Genehmigung vorlag. In diesem Fall wird nun durch die Bußgeldstelle ein

Gewinnabschöpfungsverfahren angestrebt, um dem Unternehmen das rechtswidrig

erlangte Entgelt für diesen Auftrag wieder zu entziehen.

Darmstadt

Darmstadt: Festnahme nach Zeugenhinweis

Darmstadt (ots) – Dank eines Zeugen ist es der Polizei am frühen

Donnerstagmorgen (27.4.) gelungen, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in

der Heidelberger Landstraße unmittelbar festzunehmen. Gegen 4.15 Uhr hatte der

aufmerksame Mann die Polizei alarmiert und davon berichtet das mutmaßlich drei

Personen die Scheibe eines Fahrradgeschäftes einschlagen hatten und mit einem

Pedelec flüchteten. Die sofort hinzueilenden Beamten stellten zwei Flüchtende

noch in Tatortnähe und das entwendete Fahrrad sicher. Bei den Festgenommenen

handelt es sich um einen 15-Jährigen aus Ober-Ramstadt und einen 31-jährigen

Mann aus Darmstadt-Eberstadt. Beide kamen im Anschluss mit zur Wache, wo

Strafanzeige erstattet wurde. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die

kriminalpolizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt überstellt, das ihn aufgrund eines

bestehenden Beschlusses in eine geschlossene Einrichtung verbrachte. Er muss

sich wie sein mutmaßlicher Komplize in dem eingeleiteten Verfahren

strafrechtlich verantworten. Zudem wird geprüft, ob auch weitere,

gleichgelagerte Fälle auf das Konto der beiden gehen dürfte. Die Ermittlungen zu

einem dritten, noch flüchtigen Täter dauern an.

Darmstadt: Untersuchungshaft nach Festnahme / 14-Jähriger in Justizvollzuganstalt

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach seiner Festnahme am Mittwochmorgen (26.4.) wurde ein 14 Jahre alter

Tatverdächtiger einem Haftrichter vorgeführt. Er steht aufgrund bisheriger

intensiver Ermittlungen des Kommissariats 35 im Verdacht, unter anderem, mit der

seit Ende 2022 beginnenden Häufung von Rollerdiebstählen, insbesondere im

Stadtgebiet Darmstadt in Verbindung zu stehen. Als Mitglied einer Gruppe

minderjähriger Tatverdächtige war der 14-Jährige rasch in den Focus der Beamten

und Beamtinnen gerückt. Dabei standen die Ermittlerinnen und Ermittler bei ihrer

Arbeit eng mit dem Jugendamt, der Jugendgerichtshilfe und der Staatsanwaltschaft

Darmstadt in Kontakt (wir haben berichtet).

Nachdem der Festgenommene aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt und die

Gefahr der wiederholten Begehung von gleichgelagerten Taten bestand, wurde der

Jugendliche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt festgenommen und

umgehend einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete

die Untersuchungshaft an. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt

gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen, weiteren Komplizen

und Tatzusammenhängen dauern an.

Darmstadt: Kellerraum im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Auf den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Rhönring haben

es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (24.4.) und Mittwochabend

(26.4.) abgesehen. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu dem Abteil und

entwendeten dort Zubehör für Elektroartikel im Wert von geschätzten 800 Euro.

Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren

Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen, die die Täter möglicherweise

beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg: Mehrere Sachbeschädigungen rufen Polizei auf den Plan – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Nachdem zwischen Montagabend (24.4.) und Dienstagmorgen (25.4.) die Scheiben mehrerer Fahrzeuge in Groß-Umstadt beschädigt wurden (wir haben berichtet) und die Kriminalpolizei in Dieburg nun in weiteren Fällen ermittelt, sucht die Polizei nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge, gerieten auch weitere Fahrzeuge in Dieburg, Groß-Zimmern, Reinheim, Roßdorf-Gundernhausen und in Otzberg in das Visier der unbekannten Vandalen. Auch hier wurden zum Großteil die Scheiben der Wägen beschädigt. Neben den zerstörten Autoscheiben, konnten im Zeitraum zwischen Dienstagabend (25.4.) und Mittwochmorgen (26.4.) unter anderem die beschädigte Scheibe einer Bushaltestelle am Bernhardsrain in Otzberg-Hering festgestellt werden. Auch in Otzberg-Lengfeld sowie in Groß-Zimmern gerieten Bushaltestellen in den Fokus der Vandalen.

Nach aktuellem Kenntnisstand belaufen sich die Schäden auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den Ermittlungen betraut und geht derzeit, aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe, von einem Zusammenhang der Taten aus.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei bereits mehrere Personen kontrollieren. Ob diese in Zusammenhang mit den Taten stehen, muss nun ermittelt werden.

Zeugen oder Anwohner, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Alsbach-Hähnlein: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt / Rettungshubschrauber im Einsatz

Alsbach-Hähnlein (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag (27.4.)

wurde ein 25 Jahre alter Mann schwer verletzt. Gegen 11 Uhr wurde die Polizei

über den Vorfall in der Georg-Fröba-Straße informiert. Aus noch nicht geklärter

Ursache kam der Mitarbeiter einer Firma bei Elektrikarbeiten mit Starkstrom in

Kontakt und hatte sich dabei Verbrennungen zugezogen. Der Verletzte wurde

umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge

und für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Georg-Fröba-Straße gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die weitere Klärung der

genauen Ursache des Arbeitsunfalls wurde zudem die Abteilung Arbeitsschutz beim

Regierungspräsidium Darmstadt informiert.

Groß-Umstadt: Trickdiebin macht Beute / Nach Diebstahl in Goldschmiede Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem eine bislang unbekannte Frau in einer Goldschmiede

in der Carlo-Mierendorff-Straße am Mittwochnachmittag (26.4.) Beute machte,

sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat die Unbekannte gegen 16 Uhr das Geschäft. Im

weiteren Verlauf gab die Trickdiebin an, einen Ring verkaufen zu wollen. Während

der Inhaber des Ladens den Ring prüfte, um dessen Wert zu bestimmen, soll sich

die Dame verdächtig verhalten haben. Der Besitzer musste die Dame fortwährend

ermahnen, nicht hinter die Ladentheke zu gehen. Nachdem er ihr den Wert des

Ringes mitgeteilt hatte, nahm sie diesen wieder mit und entfernte sich aus dem

Laden. Im Nachgang stellte der Besitzer fest, dass seine Geldbörse mit

persönlichen Ausweisdokumenten fehlte. Insgesamt wird der Schaden auf über 200

Euro geschätzt.

Die Flüchtige soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Ihre Größe wurde

auf 1,65 Meter geschätzt. Sie soll schlank gewesen sein und kurze, schwarze

Haare gehabt haben. Sie trug eine schwarze, bis zu den Knöcheln reichende,

Steppweste und ein helles Oberteil. Ihr Gesicht war zum Teil mit einer OP-Maske

verdeckt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder sachdienliche

Hinweise zur flüchtigen Frau geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Weiterstadt: Polizei stoppt berauschten Raser

Weiterstadt (ots) – Weil er 63 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho hatte, stoppten

zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch (26.04.),

gegen 13.40 Uhr, einen 29 Jahre alten Autofahrer auf der A 5. Der 29-Jährige

räumte den Ordnungshütern gegenüber zudem den vorherigen Konsum von Cannabis

ein.

Der Wagenlenker wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über

sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren

wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein zweimonatiges

Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und mehrere hundert Euro Bußgeld.

Gross-Gerau

Illegales Kraftfahrzeugrennen – Zeugen gesucht

Am Mittwoch, den 26. April zwischen 19:30 Uhr – 19:40 Uhr, kam es am Europaplatz in Rüsselsheim zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Der unbekannte Fahrzeugführer eines schwarzen VW Golf befuhr die Alte-Post-Straße stadtauswärts. Aufgrund des sich verzögernden vorausfahrenden Verkehrs setzte er im Bereich des Europaplatzes zum Überholen an. Dabei machte er einen Kickdown und überholte auf der Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Marktstraße musste er eine Vollbremsung einleiten, um den Zusammenstoß mit einem Fußgänger zu vermeiden. Als der Fußgänger von der Fahrbahn trat, machte der Fahrer erneut einen Kickdown und beschleunigte über die Gegenfahrbahn und den Kreuzungsbereich der Ludwigstraße Ecke Weisenauer Straße. Er beschleunigte den weiteren Verlauf der Weisenauer Straße voll durch.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Rüsselsheim (06142/ 696- 0) zu melden.