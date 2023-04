Schockanruf führt zu hohem Schaden

Mainz (ots) – Erneut haben sogenannte Callcenter-Betrüger am Mittwochnachmittag ein Opfer im Mainzer Raum gefunden und einen hohen Schaden verursacht. Gegen 13:30 Uhr ging ein Anruf bei einer 54-jährigen Frau aus dem Zuständigkeitsbereich des PP Mainz ein.

Am Telefon meldete sich eine Frau, die im Namen einer vermeintlichen Staatsanwaltschaft sprach und erklärte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun wegen eines Tötungsdeliktes eine Kaution in einer Höhe von fast 100.000 EUR fällig werden

würde. Diese Summe könne die 54-Jährige niemals aufbringen, entgegnete diese, sodass man sich auf alle Barmittel und Wertgegenstände einigte, die gerade verfügbar seien.

Daraufhin vereinbarte man eine Übergabe der gesamten Beute zunächst in Wiesbaden, welche die Täter aber kurze Zeit später in die Nähe einer Mainzer Kirche verlegten. Dort übergab die Geschädigte alles an eine unbekannte Person welche erklärte, dass die Gegenstände nach einer gutachterlichen Prüfung angeblich erst später, dann am nächsten Tag zurückgegeben würden.

Als ein vereinbarter Anruf am späten Nachmittag ausblieb, wurde die Geschädigte stutzig

und band weitere Angehörige ein. Sie meldete sich daraufhin beim Kriminaldauerdienst, der über die Masche der Telefonbetrüger aufklärte. Der Schaden wird auf einen hohen 4-stelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Mainz geführt.

Kreis Mainz-Bingen

Betrunkener aus dem Verkehr gezogen

Bingen (ots) – 26.04, Mainzer Straße, 23:25 Uhr. Auf einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines schlangenlinienfahrenden Mercedes gesichtet, der auch noch ständig gegen den Bordstein fuhr. Der 43-Jährige wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Ansprache stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest.

Ein durchgeführter Test ergab 1,13 Promille. Der Mann wurde zwecks einer Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen. Das Fahrzeug und Autoschlüssel wurden sichergestellt.

Radfahrer verursacht Unfall mit Motorradfahrer – Einfluss von Betäubungsmittel

Jugenheim (ots) – Ein verletzter Radfahrer und ein verletzter Motorradfahrer sind

das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Mainzer Straße in Jugenheim am Mittwochnachmittag.

Gegen 16:50 Uhr befuhr ein Radfahrer den Bürgersteig in der Mainzer Straße und bog plötzlich und ohne dies anzukündigen, nach links ab. Ein Motorradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, bemerkte dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den folgenden Sturz erlitten beide Personen Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme wurden bei dem Motorradfahrer Anzeichen des Einflusses von Betäubungsmittel festgestellt. Im Rahmen der folgenden Unfallaufnahme wurde dem Motorradfahrer daher eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Ob der mögliche Einfluss von Betäubungsmittel die Reaktionsfähigkeit beeinflusst hat ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache richten sich auch gegen den Radfahrer. Aufgrund dessen Alter von unter 13 Jahren, ist dieser nicht strafmündig. Weitere Daten der Beteiligten werden zum Schutz deren Persönlichkeitsrechte nicht genannt.