Verkehrsunfall – Von Sonne geblendet

Worms (ots) – Weil sie eigenen Angaben nach von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, verursachte eine 25-jährige Wormserin am gestrigen Mittwoch einen Verkehrsunfall, bei dem eine gleichaltrige, ebenfalls aus Worms stammende Frau verletzt wurde.

Die Unfallverursacherin befuhr gegen 19:00 Uhr mit ihrem PKW die Bebelstraße aus Richtung Gaustraße kommend und wollte den Kreisverkehr an der Von-Steuben-Straße passieren. Hierbei übersah sie die spätere Verletzte, die sich gerade im Kreisverkehr befand.

Durch die Kollision zwischen dem PKW und dem E-Scooter stürzte die Fahrerin zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand nur geringer

Sachschaden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Bedauerlicherweise trug die Rollerfahrerin keinen Schutzhelm, was vermutlich die Verletzungen deutlich abgeschwächt hätte. Die Polizei rät daher auch bei der Nutzung von E-Scootern zum Tragen eines Helmes, um bei einem Unfall oder auch selbst verschuldeten

Sturz, schlimmere Verletzungen zu verhindern.

Kreis Alzey-Worms

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt.

Bornheim/Rhh. (ots) – Ein 20 Jahre alter Fahrradfahrer wurde gestern Abend gegen 22:00 Uhr bei einem Unfall auf der L408 schwer verletzt. Der junge Mann war mit seinem Rad auf der Landstraße aus Richtung Kronkreuz kommend in Richtung Bornheim/Rhh. unterwegs. Ein 61 Jahre alter Mann, welcher mit seinem Pkw die Landstraße in gleicher Richtung befuhr erkannte den Radfahrer, welcher vermutlich keine ausreichende Beleuchtung an seinem Fahrrad angebracht hatte, zu spät und kollidierte mit diesem.

Der Radfahrer wurde durch Aufprall in ein angrenzendes Feld geschleudert und zog sich Frakturen im Beinbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht besteht, dass er zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Flonheim zur Unterstützung der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme im Einsatz. Zeugen, welche Angaben zur Beleuchtung des Fahrrades machen können, werden gebeten sich unter 06731/911-0 mit der Polizei in Alzey in Verbindung zu setzen.

Mit geklautem Pkw Unfall gebaut

Lonsheim (ots) – Ein 34 Jahre alter Mann ist in der Nacht von Dienstag 25.04. auf Mittwoch den 26.04.2023 um kurz nach 02:00 Uhr mit seinem Pkw auf der A63 in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wörrstadt und Biebelnheim überholt ihn ein anderer Pkw und touchiert ihn beim einscheren. Anstatt anzuhalten fährt der Fahrer des Pkw einfach weiter.

Der Geschädigte folgt dem Unfallverursacher, verständigt gleichzeitig über Notruf die Polizei und gibt laufend den Standort des flüchtigen Pkw durch. Dieser verlässt bei Biebelnheim die Autobahn und fährt über Bornheim/Rhh. nach Lonsheim. Hier kommt er dann kurz nach dem Ortsausgang von Lonsheim in Richtung Bermersheim v.d.H. in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich.

Eine inzwischen herangeführte Streife der Polizeiinspektion Alzey trifft nur wenige Sekunden nach dem Unfall vor Ort ein. Diese holt den Fahrer, einen 27 Jahre alten Mann, aus dem Fahrzeug und leistet bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Wie später festgestellt wird zieht er sich durch den Unfall diverse Prellungen, sowie kleinere Schürf- und Kratzwunden zu.

Da sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht ergibt, dass er unter Einwirkung von Betäubungsmitteln und Medikamenten steht wird ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er nicht. Ermittlungen bei der Fahrzeughalterin in Nierstein ergeben außerdem, dass er das unverschlossen abgestellte Fahrzeug zuvor dort im Laufe der Nacht entwendet hatte.

Er muss nicht nun wegen Kraftfahrzeugdiebstahl, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht verantworten. Neben Polizei und Rettungsdienst waren noch die Feuerwehren aus Lonsheim und Flonheim im Einsatz um die Unfallstelle zu sichern und auszuleuchten. Am Pkw entsteht Totalschaden.

Drei Bagger und ein Radlader entwendet

Rheinhessen/Mainz (ots) – Die Staatsanwaltschaft Mainz führt ein Verfahren wegen schweren

Bandendiebstahls gegen einen 33-jährigen und einen 36-jährigen Mann. In der Nacht auf Freitag den 14. April wurden vom Gelände eines Fachbetriebes für Landmaschinen in Rheinhessen, drei Bagger und 1 Radlader, von zunächst unbekannten Tätern entwendet.

Diesen gelang es, die Einzäunung des Betriebes zu überwinden und vier Fahrzeuge im Gesamtwert von ca. 200.000 EUR von dem Gelände zu fahren. Die Kriminalpolizei Mainz übernahm unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat die Ermittlungen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller dieser Fahrzeuge konnten diese bereits am frühen Morgen über Ortungssysteme lokalisiert werden. Ein erstes Fahrzeug war nur wenige hundert Meter entfernt in einem Feldweg abgestellt. Die weiteren Fahrzeuge wurden in Bewegung geortet und befanden sich am späten Morgen in ca. 350 Kilometer Entfernung auf der Autobahn A 3, in der Nähe von Regensburg. Dort konnte durch die bayerische Polizei ein Sattelzug

gestoppt werden, auf dessen geschlossener Ladefläche die drei zuvor entwendeten

Fahrzeuge entdeckt wurden.

Der Sattelzug sowie die drei Landmaschinen wurden sichergestellt.

Fahrer und Beifahrer des LKW wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete ein Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft gegen die beiden Beschuldigten an, die anschließend in Justizvollzugsanstalten verbracht wurden. Das für Bandenkriminalität zuständige Fachkommissariat führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen.

Straßenverkehrsgefährdung

Alzey (ots) – Am heutigen Abend gegen 18:40 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen auf der B271 zwischen den beiden Ortschaften Ober-Flörsheim und Alzey fahrenden weißen Transporter mit auffälliger Fahrweise. Nach Angaben der Zeugin gefährdete der Fahrzeugführer des weißen Transporters mehrere Verkehrsteilnehmer im Begegnungsverkehr, indem dieser mehrfach ausschließlich die linke Fahrspur befuhr.

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern mussten die entgegenkommenden Fahrzeuge fast bis zum Stillstand abbremsen sowie nach rechts auf den angrenzenden Grünstreifen ausweichen. Im Anschluss dessen befuhr der weiße Transporter den Innenstadtbereich in Alzey mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h.

Die jeweilig gefährdeten Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge werden nun gebeten mit der Polizeiinspektion in Alzey Kontakt aufzunehmen.