Heidelberg (ots) – Derzeit findet der Umzug des Polizeireviers Heidelberg-Mitte statt, der am 29.04. abgeschlossen sein wird. Der neue Standort befindet sich dann in der Rohrbacher Straße 11 in Heidelberg.

Am Mittwoch 26.04.2023 beschädigten zwischen 13:30-14:30 Uhr unbekannte Täter die Eingangstüre der neuen Dienststelle. Dabei wurde eine der Scheiben des unteren Glaseinsatzes eingetreten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel: 06221/1857-0.