Heidelberg-Römerkreis (ots) – Ein stark alkoholisierter Mann fuhr am Mittwoch 26.04.2023 gegen 22 Uhr, mit der Straßenbahnlinie 23 Richtung Innenstadt. Während der Fahrt bespritzte er mehrere Fahrgäste mit Blut. An der Haltestelle Römerkreis-Süd stieg der 31-Jährige dann aus und randalierte an einem dortigen Café, indem er mit Tischen und Stühlen um sich warf.

Dann lief er zur ehemaligen Polizeiwache am Römerkreis und schlug auf dem Weg dorthin unvermittelt einem 41-jährigen Passanten mit der Faust ins Gesicht. Der Passant wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die inzwischen hinzugerufene Polizei nahm dann den Betrunkenen in Gewahrsam. Die Polizei leitete gegen ihn die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die von dem Täter in der Bahn oder am Römerkreis geschädigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/1857-0, zu melden.