Heidelberg-Bergheim (ots) – Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr, in der Kurfürsten-Anlage. Dem 43-Jährigen wurde von einem dunkelhäutigen Mann mit einer Glasflasche so ins Gesicht geschlagen, das die Glasflasche zerbrach. Der 43-Jährige erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Beide waren ca. 185 cm groß.

Der Mann mit der Glasflasche in der Hand hatte einen dunklen Teint, war bekleidet mit einem schwarzen Käppi und einer schwarzen Baggy-Hose.

Der zweite Täter war dunkel gekleidet.

Das Polizeirevier Heidelberg Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 18570 zu melden.