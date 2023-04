Passanten angespuckt und bedroht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 25.04.2023, 17:30 Uhr, pöbelte ein 34-Jähriger zwei Betreiber eines Infostands auf dem Berliner Platz an und bespuckte diese. Kurze Zeit später pöbelte der Mann weitere Personen in der Schützenstraße an und bedrohte diese. Durch die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnte der Mann kurze darauf in der Dammstraße kontrolliert werden.

Da der alkoholisierte 34-Jährige sich auch den eingesetzten Beamten gegenüber höchst aggressiv verhielt und nicht zu beruhigen war, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Dienstagnachmittag 25.04.2023 gegen 16:15 Uhr, wurde der Polizei eine Körperverletzung in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war nur noch ein 21-Jähriger vor Ort.

Dieser gab an, ein Unbekannter habe ihn an der Ecke zur Kanalstraße aus ihm unersichtlichen Gründen zunächst plötzlich angeschrien und schließlich mit einer Tüte samt Inhalt gegen sein Gesicht geschlagen. Der 21-Jährige sei dann aus Angst geflüchtet.

Den Unbekannten beschrieb er wie folgt:

Zwischen 20-30 Jahre, etwa 1,80m groß, schlank, dunkle Haare und er trug Bart.

Sie haben den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Hoher Sachschaden nach Mülleimerbrand

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Zu einem Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro kam es am Dienstag 25.04.2023 gegen 23:45 Uhr, durch mehrere brennende Mülleimer. Diese standen auf dem Parkplatz eines Bekleidungsdiscounters in der Bachgasse.

Durch das Feuer brannten die Müllbehälter vollständig aus. Außerdem wurden ein angrenzendes Mauerwerk, die Fassade des Geschäfts sowie ein parkendes Auto beschädigt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) – Bei einer am Montagmorgen 25.04.2023, 07:30 Uhr, durchgeführten Verkehrskontrolle in der Bruchwiesenstraße konnten bei einem 36-jährigen Autofahrer aus Viernheim drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Konsum von Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert, die die Geeignetheit des Fahrers überprüft.

Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend (24.04.2023, 22:00 Uhr) parkte eine 60-Jährige ihren PKW (Mitsubishi Space Star) Straßenrand in der Pranckhstraße. Am nächsten Morgen (25.04.2023, 08:30 Uhr) befand sich ein tiefer Kratzer sowie weitere Beschädigungen an der Beifahrerseite. Vermutlich stieß ein auf dem Gehweg fahrender Radfahrer gegen das ordnungsgemäß geparkte Auto und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 25.04.2023 konnten aufmerksame Zeugen beobachten, wie gegen 07:30 Uhr ein Autofahrer mit seinem Auto beim rückwärts Einparken in eine Parklücke in der Ludwig-Reichling-Straße an einen daneben geparkten PKW stieß. Der Fahrer habe im Anschluss versucht, den Schaden wegzuwischen, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Die Zeugen teilten den Polizeikräften das Kennzeichen mit und gaben eine sehr genaue Personenbeschreibung ab. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern derzeit an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen.

Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Einbruch auf Bahngelände

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Donnerstag 20.04.2023, 17:00 Uhr und Dienstag 25.04.2023, 13:00 Uhr, brachen Täter in 2 Container auf dem Bahngelände an der Oskar-Vongerichten-Straße ein und stahlen Werkzeuge sowie Kupferdraht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .