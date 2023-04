Brand in Einkaufsmarkt (Foto)

Frankenthal (ots) – Keine Verletzten sind am Mittwoch 26.04.2023, anlässlich eine Brandes in einem Einkaufsmarkt am Jakobsplatz zu verzeichnen. Die Feuerwehr Frankenthal war gegen kurz vor 08 Uhr zu einem Brand in einem Einkaufsmarkt am Jakobsplatz alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der Markt stark verraucht.

Der Brand konnte im Bereich eines Aggregats einer Kühltheke lokalisiert und sehr schnell gelöscht werden. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr war der Markt durch das Personal vorbildlich geräumt worden.

Durch die starke Verrauchung waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen mit mehreren Überdrucklüftern notwendig um die Räume wieder rauchfrei zu bekommen. Die Einsatzmaßnahmen konnten gegen 09:05 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, sowie der Rettungsdienst und Kräfte der Polizeiinspektion Frankenthal. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Frankenthal übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

Quelle: Feuerwehr Stadt Frankenthal

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss I

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 25.04.2023 gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau aus Frankenthal mit ihrem Pkw die Hammstraße in Richtung Daniel-Bechtel-Straße. In einer leichten Linkskurve streifte sie zunächst 2 am Fahrbahnrand geparkte Pkw und kollidierte sodann mit der Gebäudewand eines dortigen Supermarktes.

Durch die eingesetzten Kräfte konnte bei der Frau starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest wurde durch sie verweigert. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur Überprüfung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss II

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 23.04.2023 gegen 19.45 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass es in der Bahnunterführung in der Heßheimer Straße, in Fahrtrichtung Beindersheimer Straße einen Unfall gegeben hätte, das Fahrzeug sei aber wieder in Richtung Hauptbahnhof weggefahren. Durch die eingesetzte Streife konnte der Pkw am Bahnhofsvorplatz festgestellt werden.

Bei der Fahrzeugführerin, einer 33-jährigen Frau aus Heuchelheim, konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. An der Wand der Unterführung entstand ein Schaden von geschätzten 500 Euro, am Pkw von etwa 2.500 Euro.

